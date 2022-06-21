https://ria.ru/20220621/mizintsev-1797167384.html
Украинские военные оборудовали огневые точки в медучреждениях в Донбассе
Украинские военные оборудовали огневые точки в медучреждениях в Донбассе - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские военные оборудовали огневые точки в медучреждениях в Донбассе
Украинские военные и бойцы националистических батальонов оборудовали огневые точки в медицинских учреждениях Донбасса, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:35
2022-06-21T21:35
2022-06-21T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
славянск
курчатов
вооруженные силы украины
петербургский международный экономический форум (фонд)
оон
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные и бойцы националистических батальонов оборудовали огневые точки в медицинских учреждениях Донбасса, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В центральной городской больнице Авдеевки Донецкой Народной Республики националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — сообщил генерал-полковник.По его словам, в Славянске на территориях психоневрологического интерната (улица Курчатова) и санитарно-эпидемиологической станции (улица Свободы) украинские боевики соорудили казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.При этом местных жителей из близлежащих домов не эвакуировали, их фактически используют в качестве живого щита, отметил Мизинцев.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ он отметил, что действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву, страна оказывает военную помощь ДНР и ЛНР в полном соответствии с уставом ООН.В ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797167529.html
https://ria.ru/20220619/donbass-1796538132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, славянск, курчатов, вооруженные силы украины, петербургский международный экономический форум (фонд), оон, донбасс, владимир путин, донецкая народная республика
21:35 21.06.2022 (обновлено: 22:01 21.06.2022)
Украинские военные оборудовали огневые точки в медучреждениях в Донбассе
Мизинцев: ВСУ оборудовали огневые точки в медучреждениях в Донбассе
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные и бойцы националистических батальонов оборудовали огневые точки в медицинских учреждениях Донбасса, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"В центральной городской больнице Авдеевки Донецкой Народной Республики националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — сообщил генерал-полковник.
По его словам, в Славянске на территориях психоневрологического интерната (улица Курчатова) и санитарно-эпидемиологической станции (улица Свободы) украинские боевики соорудили казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.
При этом местных жителей из близлежащих домов не эвакуировали, их фактически используют в качестве живого щита, отметил Мизинцев.
"В Приволье (улица Ломоносова) Луганской Народной Республики военнослужащие ВСУ
на территории Лисичанской областной психиатрической больницы оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, разместили бронетехнику и артиллерийские орудия, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц", — заключил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ он отметил, что действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву, страна оказывает военную помощь ДНР и ЛНР в полном соответствии с уставом ООН.
В ДНР уже освобождены Волноваха
, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск
и промзоны Северодонецка.