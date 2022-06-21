Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные оборудовали огневые точки в медучреждениях в Донбассе - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/mizintsev-1797167384.html
Украинские военные оборудовали огневые точки в медучреждениях в Донбассе
Украинские военные оборудовали огневые точки в медучреждениях в Донбассе - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские военные оборудовали огневые точки в медучреждениях в Донбассе
Украинские военные и бойцы националистических батальонов оборудовали огневые точки в медицинских учреждениях Донбасса, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:35
2022-06-21T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
славянск
курчатов
вооруженные силы украины
петербургский международный экономический форум (фонд)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_4bb5b3461195d55c59f918b509b483d5.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные и бойцы националистических батальонов оборудовали огневые точки в медицинских учреждениях Донбасса, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В центральной городской больнице Авдеевки Донецкой Народной Республики националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — сообщил генерал-полковник.По его словам, в Славянске на территориях психоневрологического интерната (улица Курчатова) и санитарно-эпидемиологической станции (улица Свободы) украинские боевики соорудили казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.При этом местных жителей из близлежащих домов не эвакуировали, их фактически используют в качестве живого щита, отметил Мизинцев.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ он отметил, что действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву, страна оказывает военную помощь ДНР и ЛНР в полном соответствии с уставом ООН.В ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797167529.html
https://ria.ru/20220619/donbass-1796538132.html
луганская народная республика
славянск
курчатов
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_91ebfea64d6404be763757002aafdb1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, славянск, курчатов, вооруженные силы украины, петербургский международный экономический форум (фонд), оон, донбасс, владимир путин, донецкая народная республика
21:35 21.06.2022 (обновлено: 22:01 21.06.2022)
 
Украинские военные оборудовали огневые точки в медучреждениях в Донбассе

Мизинцев: ВСУ оборудовали огневые точки в медучреждениях в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные и бойцы националистических батальонов оборудовали огневые точки в медицинских учреждениях Донбасса, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"В центральной городской больнице Авдеевки Донецкой Народной Республики националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — сообщил генерал-полковник.
Люди на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 21:36
Россия эвакуировала более двух милллионов человек из Украины и Донбасса
По его словам, в Славянске на территориях психоневрологического интерната (улица Курчатова) и санитарно-эпидемиологической станции (улица Свободы) украинские боевики соорудили казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.
При этом местных жителей из близлежащих домов не эвакуировали, их фактически используют в качестве живого щита, отметил Мизинцев.
"В Приволье (улица Ломоносова) Луганской Народной Республики военнослужащие ВСУ на территории Лисичанской областной психиатрической больницы оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, разместили бронетехнику и артиллерийские орудия, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц", — заключил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Военные врачи на операции - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 11:40Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало работу российских военных медиков в Донбассе
Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ он отметил, что действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву, страна оказывает военную помощь ДНР и ЛНР в полном соответствии с уставом ООН.
В ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСлавянскКурчатовВооруженные силы УкраиныПетербургский международный экономический форум (фонд)ООНДонбассВладимир ПутинДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала