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Митволь заключил досудебное соглашение со следствием

Митволь заключил досудебное соглашение со следствием - РИА Новости, 21.06.2022

Митволь заключил досудебное соглашение со следствием

Бывший замглавы Росприроднадзора, ныне председатель совета директоров АО "КрасноярскТИСИЗ" Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T07:18

2022-06-21T07:18

2022-06-21T11:42

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КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора, ныне председатель совета директоров АО "КрасноярскТИСИЗ" Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб в добровольном порядке, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.Там оставили без изменений решение суда первой инстанции об аресте Митволя, обвиняемого по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).По данным суда, адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко."Прокурор, в свою очередь, отметила, что ущерб нанесен бюджету, что Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за рубеж и он может скрыться, а также отметила тяжесть преступления", — говорится в сообщении.Председателя совета директоров АО "КрасноярскТИЗИС" Митволя, подозреваемого по делу о хищении 900 миллионов рублей, задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково. Суд Центрального района Красноярска 10 июня арестовал его до 24 июля. По статье — мошенничество в особо крупном размере — Митволю грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220610/mitvol-1794523810.html

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происшествия, россия, красноярск, госдума рф, олег митволь, красноярский край