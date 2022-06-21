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Митволь заключил досудебное соглашение со следствием - РИА Новости, 21.06.2022
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Митволь заключил досудебное соглашение со следствием
Митволь заключил досудебное соглашение со следствием - РИА Новости, 21.06.2022
Митволь заключил досудебное соглашение со следствием
Бывший замглавы Росприроднадзора, ныне председатель совета директоров АО "КрасноярскТИСИЗ" Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T07:18
2022-06-21T11:42
происшествия
россия
красноярск
госдума рф
олег митволь
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора, ныне председатель совета директоров АО "КрасноярскТИСИЗ" Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб в добровольном порядке, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.Там оставили без изменений решение суда первой инстанции об аресте Митволя, обвиняемого по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).По данным суда, адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко."Прокурор, в свою очередь, отметила, что ущерб нанесен бюджету, что Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за рубеж и он может скрыться, а также отметила тяжесть преступления", — говорится в сообщении.Председателя совета директоров АО "КрасноярскТИЗИС" Митволя, подозреваемого по делу о хищении 900 миллионов рублей, задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково. Суд Центрального района Красноярска 10 июня арестовал его до 24 июля. По статье — мошенничество в особо крупном размере — Митволю грозит до десяти лет лишения свободы.
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происшествия, россия, красноярск, госдума рф, олег митволь, красноярский край
07:18 21.06.2022 (обновлено: 11:42 21.06.2022)
 
Митволь заключил досудебное соглашение со следствием

Суд: Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковБывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора, ныне председатель совета директоров АО "КрасноярскТИСИЗ" Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб в добровольном порядке, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.
Там оставили без изменений решение суда первой инстанции об аресте Митволя, обвиняемого по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).

"На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб", — сообщили в суде.

По данным суда, адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко.
"Прокурор, в свою очередь, отметила, что ущерб нанесен бюджету, что Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за рубеж и он может скрыться, а также отметила тяжесть преступления", — говорится в сообщении.
Председателя совета директоров АО "КрасноярскТИЗИС" Митволя, подозреваемого по делу о хищении 900 миллионов рублей, задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково. Суд Центрального района Красноярска 10 июня арестовал его до 24 июля. По статье — мошенничество в особо крупном размере — Митволю грозит до десяти лет лишения свободы.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:59
Биография Олега Митволя
 
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