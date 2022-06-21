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Российские силы за сутки уничтожили 570 украинских националистов - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/minoborony-1797022022.html
Российские силы за сутки уничтожили 570 украинских националистов
Российские силы за сутки уничтожили 570 украинских националистов - РИА Новости, 21.06.2022
Российские силы за сутки уничтожили 570 украинских националистов
Российские ракетные войска и артиллерия вместе с авиацией уничтожили еще 570 националистов в ходе спецоперации на Украине, следует из сводки Минобороны России,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:10
2022-06-21T16:45
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия вместе с авиацией уничтожили еще 570 националистов в ходе спецоперации на Украине, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник."В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей", - говорится в документе.Уточняется, что были поражены 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами.
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Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ. Видео Минобороны России
Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ. Видео Минобороны России
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
14:10 21.06.2022 (обновлено: 16:45 21.06.2022)
 
Российские силы за сутки уничтожили 570 украинских националистов

Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили 570 украинских националистов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия вместе с авиацией уничтожили еще 570 националистов в ходе спецоперации на Украине, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник.
"В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей", - говорится в документе.
Уточняется, что были поражены 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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