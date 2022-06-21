https://ria.ru/20220621/minoborony-1797022022.html

Российские силы за сутки уничтожили 570 украинских националистов

Российские силы за сутки уничтожили 570 украинских националистов - РИА Новости, 21.06.2022

Российские силы за сутки уничтожили 570 украинских националистов

Российские ракетные войска и артиллерия вместе с авиацией уничтожили еще 570 националистов в ходе спецоперации на Украине, следует из сводки Минобороны России,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:10

2022-06-21T14:10

2022-06-21T16:45

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия вместе с авиацией уничтожили еще 570 националистов в ходе спецоперации на Украине, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник."В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей", - говорится в документе.Уточняется, что были поражены 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20220621/pvo-1797016684.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ. Видео Минобороны России Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ. Видео Минобороны России 2022-06-21T14:10 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков