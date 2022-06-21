Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300 - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/minoborony-1797018142.html
Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300
Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300 - РИА Новости, 21.06.2022
Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300
Российская военная авиация за сутки поразила украинскую многофункциональную радиолокационную станцию наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:53
2022-06-21T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791663332_1:0:1121:630_1920x0_80_0_0_185205c2460c021416760011c5ed7f49.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки поразила украинскую многофункциональную радиолокационную станцию наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники пункт управления ВСУ, а также многофункциональная радиолокационная станция наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Северска Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства во вторник.
https://ria.ru/20220621/lisichansk-1797018037.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791663332_141:0:981:630_1920x0_80_0_0_9579552af169224db8c296637616e1e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков
13:53 21.06.2022 (обновлено: 14:09 21.06.2022)
 
Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300

Российская авиация поразила украинскую радиолокационную станцию наведения ракет С-300

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Штурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки поразила украинскую многофункциональную радиолокационную станцию наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники пункт управления ВСУ, а также многофункциональная радиолокационная станция наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Северска Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства во вторник.
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
13:53Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о ситуации в Лисичанске, куда якобы ездил Зеленский
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала