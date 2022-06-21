https://ria.ru/20220621/minoborony-1797018142.html

Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300

Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300 - РИА Новости, 21.06.2022

Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300

Российская военная авиация за сутки поразила украинскую многофункциональную радиолокационную станцию наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:53

2022-06-21T13:53

2022-06-21T14:09

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

игорь конашенков

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки поразила украинскую многофункциональную радиолокационную станцию наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники пункт управления ВСУ, а также многофункциональная радиолокационная станция наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Северска Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства во вторник.

https://ria.ru/20220621/lisichansk-1797018037.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков