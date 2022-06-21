https://ria.ru/20220621/minoborony-1797018142.html
Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300
Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300 - РИА Новости, 21.06.2022
Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300
Российская военная авиация за сутки поразила украинскую многофункциональную радиолокационную станцию наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:53
2022-06-21T13:53
2022-06-21T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
игорь конашенков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки поразила украинскую многофункциональную радиолокационную станцию наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники пункт управления ВСУ, а также многофункциональная радиолокационная станция наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Северска Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства во вторник.
https://ria.ru/20220621/lisichansk-1797018037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков
13:53 21.06.2022 (обновлено: 14:09 21.06.2022)
Российская авиация уничтожила украинскую станцию наведения ракет С-300
Российская авиация поразила украинскую радиолокационную станцию наведения ракет С-300