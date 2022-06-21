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Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/minoborony-1797017943.html
Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы
Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы - РИА Новости, 21.06.2022
Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы
Украина решила атаковать российские газовые вышки в Черном море только после того, как в очередной раз потерпела неудачу, пытаясь захватить остров Змеиный,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:53
2022-06-21T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
черное море
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украина решила атаковать российские газовые вышки в Черном море только после того, как в очередной раз потерпела неудачу, пытаясь захватить остров Змеиный, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник.Отмечается, что после 8 утра 20 июня ударам противокорабельных ракет и беспилотника "Байрактар ТБ-2" подверглись газодобывающие платформы "БК-1" и "Крым-1". По данным Минобороны РФ, в результате на платформе "БК-1" начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.
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в мире, россия, украина, черное море
13:53 21.06.2022 (обновлено: 15:05 21.06.2022)
 
Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы

Минобороны: удар по платформе "БК-1" создал угрозу экологической катастрофы

© Фото : ЧерноморнефтегазМесторождение предприятия "Черноморнефтегаз" в Черном море
Месторождение предприятия Черноморнефтегаз в Черном море - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Черноморнефтегаз
Месторождение предприятия "Черноморнефтегаз" в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украина решила атаковать российские газовые вышки в Черном море только после того, как в очередной раз потерпела неудачу, пытаясь захватить остров Змеиный, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник.
"Неудавшееся огневое поражение, вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный. Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошёл на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря", - говорится в документе.
Отмечается, что после 8 утра 20 июня ударам противокорабельных ракет и беспилотника "Байрактар ТБ-2" подверглись газодобывающие платформы "БК-1" и "Крым-1". По данным Минобороны РФ, в результате на платформе "БК-1" начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.
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