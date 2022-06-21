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Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы
Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы - РИА Новости, 21.06.2022
Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы
Украина решила атаковать российские газовые вышки в Черном море только после того, как в очередной раз потерпела неудачу, пытаясь захватить остров Змеиный,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:53
2022-06-21T13:53
2022-06-21T15:05
специальная военная операция на украине
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черное море
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украина решила атаковать российские газовые вышки в Черном море только после того, как в очередной раз потерпела неудачу, пытаясь захватить остров Змеиный, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник.Отмечается, что после 8 утра 20 июня ударам противокорабельных ракет и беспилотника "Байрактар ТБ-2" подверглись газодобывающие платформы "БК-1" и "Крым-1". По данным Минобороны РФ, в результате на платформе "БК-1" начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, россия, украина, черное море
13:53 21.06.2022 (обновлено: 15:05 21.06.2022)
Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы
Минобороны: удар по платформе "БК-1" создал угрозу экологической катастрофы