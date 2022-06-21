https://ria.ru/20220621/minoborony-1797017943.html

Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы

Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы - РИА Новости, 21.06.2022

Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы

Украина решила атаковать российские газовые вышки в Черном море только после того, как в очередной раз потерпела неудачу, пытаясь захватить остров Змеиный,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:53

2022-06-21T13:53

2022-06-21T15:05

специальная военная операция на украине

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украина

черное море

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украина решила атаковать российские газовые вышки в Черном море только после того, как в очередной раз потерпела неудачу, пытаясь захватить остров Змеиный, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник.Отмечается, что после 8 утра 20 июня ударам противокорабельных ракет и беспилотника "Байрактар ТБ-2" подверглись газодобывающие платформы "БК-1" и "Крым-1". По данным Минобороны РФ, в результате на платформе "БК-1" начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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в мире, россия, украина, черное море