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Российские войска нанесли удары в ответ на атаку Украины в Черном море - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/minoborony-1797015903.html
Российские войска нанесли удары в ответ на атаку Украины в Черном море
Российские войска нанесли удары в ответ на атаку Украины в Черном море - РИА Новости, 21.06.2022
Российские войска нанесли удары в ответ на атаку Украины в Черном море
Российские военные в ответ на атаку ВСУ на добывающие платформы в Черном море нанесли удары по арсеналам с украинским вооружением, военной техникой и... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:48
2022-06-21T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
одесса
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военные в ответ на атаку ВСУ на добывающие платформы в Черном море нанесли удары по арсеналам с украинским вооружением, военной техникой и беспилотниками, следует из сводки Минобороны.Кроме того, на острове Кубанский ликвидированы два взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777. Также российская авиация уничтожила две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районе Очакова и Тузлы Одесской области.Как сообщили в оборонном ведомстве, Украина решила атаковать газовые платформы с помощью ударных беспилотников после того, как в очередной раз потерпела неудачу в захвате острова Змеиный."Двадцатого июня около 05:00 киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захватом", — говорится в сводке.По данным Минобороны, в налете участвовали более 15 разведывательных и ударных беспилотников, наведение осуществляли два "Байрактара". Кроме того, в воздушном пространстве на больших высотах находился стратегический разведывательный дрон ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.Прикрытие обеспечивали зенитные системы С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова. Ракетные и артиллерийские удары по Змеиному наносили баллистическими ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-миллиметровыми гаубицами М-777.Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" и зенитный ракетный комплекс "Тор" уничтожили все средства поражения, выпущенные по Змеиному, в воздухе удалось сбить 13 беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 21 снаряд РСЗО "Ураган", заключили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, россия, украина, одесса
13:48 21.06.2022 (обновлено: 16:01 21.06.2022)
 
Российские войска нанесли удары в ответ на атаку Украины в Черном море

Минобороны сообщило об ударе ракетами "Оникс" по военному аэродрому Школьный близ Одессы

© Минобороны РоссииВС России сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Оникс" уничтожают ангары с иностранными вооружениями в Одессе. Кадр видео
ВС России сверхзвуковыми крылатыми ракетами Оникс уничтожают ангары с иностранными вооружениями в Одессе. Кадр видео
© Минобороны России
ВС России сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Оникс" уничтожают ангары с иностранными вооружениями в Одессе. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военные в ответ на атаку ВСУ на добывающие платформы в Черном море нанесли удары по арсеналам с украинским вооружением, военной техникой и беспилотниками, следует из сводки Минобороны.

"В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", — говорится в документе.

Кроме того, на острове Кубанский ликвидированы два взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777. Также российская авиация уничтожила две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районе Очакова и Тузлы Одесской области.
Как сообщили в оборонном ведомстве, Украина решила атаковать газовые платформы с помощью ударных беспилотников после того, как в очередной раз потерпела неудачу в захвате острова Змеиный.
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"Двадцатого июня около 05:00 киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захватом", — говорится в сводке.
По данным Минобороны, в налете участвовали более 15 разведывательных и ударных беспилотников, наведение осуществляли два "Байрактара". Кроме того, в воздушном пространстве на больших высотах находился стратегический разведывательный дрон ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.
Прикрытие обеспечивали зенитные системы С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова. Ракетные и артиллерийские удары по Змеиному наносили баллистическими ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-миллиметровыми гаубицами М-777.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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