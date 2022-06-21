https://ria.ru/20220621/minoborony-1797015903.html

Российские войска нанесли удары в ответ на атаку Украины в Черном море

Российские войска нанесли удары в ответ на атаку Украины в Черном море - РИА Новости, 21.06.2022

Российские войска нанесли удары в ответ на атаку Украины в Черном море

Российские военные в ответ на атаку ВСУ на добывающие платформы в Черном море нанесли удары по арсеналам с украинским вооружением, военной техникой и... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:48

2022-06-21T13:48

2022-06-21T16:01

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военные в ответ на атаку ВСУ на добывающие платформы в Черном море нанесли удары по арсеналам с украинским вооружением, военной техникой и беспилотниками, следует из сводки Минобороны.Кроме того, на острове Кубанский ликвидированы два взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777. Также российская авиация уничтожила две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районе Очакова и Тузлы Одесской области.Как сообщили в оборонном ведомстве, Украина решила атаковать газовые платформы с помощью ударных беспилотников после того, как в очередной раз потерпела неудачу в захвате острова Змеиный."Двадцатого июня около 05:00 киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захватом", — говорится в сводке.По данным Минобороны, в налете участвовали более 15 разведывательных и ударных беспилотников, наведение осуществляли два "Байрактара". Кроме того, в воздушном пространстве на больших высотах находился стратегический разведывательный дрон ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.Прикрытие обеспечивали зенитные системы С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова. Ракетные и артиллерийские удары по Змеиному наносили баллистическими ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-миллиметровыми гаубицами М-777.Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" и зенитный ракетный комплекс "Тор" уничтожили все средства поражения, выпущенные по Змеиному, в воздухе удалось сбить 13 беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 21 снаряд РСЗО "Ураган", заключили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220621/minoborony-1797017943.html

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