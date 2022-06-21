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Министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом на Украину - РИА Новости, 21.06.2022
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Министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом на Украину
Министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом на Украину - РИА Новости, 21.06.2022
Министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом на Украину
Министр юстиции США Меррик Гарланд находится с необъявленным визитом на Украине для обсуждения сотрудничества в расследовании предполагаемых военных... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:13
2022-06-21T17:11
в мире
сша
украина
ирина венедиктова
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Министр юстиции США Меррик Гарланд находится с необъявленным визитом на Украине для обсуждения сотрудничества в расследовании предполагаемых военных преступлений, сообщил официальный представитель министерства Энтони Коули.Судя по приложенному видео, Гарланд встретился с украинским генеральным прокурором Ириной Венедиктовой."США посылают однозначный сигнал: прятаться негде, мы и наши партнеры намерены задействовать все возможности, чтобы привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за эти жестокости", - сказал сам министр.Госдепартамент ранее объявил, что пришел к заключению о причастности российских сил к совершению военных преступлений в ходе конфликта на Украине. Российская сторона такие обвинения отвергает.
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в мире, сша, украина, ирина венедиктова, государственный департамент сша
16:13 21.06.2022 (обновлено: 17:11 21.06.2022)
 
Министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом на Украину

Американский министр юстиции Гарланд прибыл с необъявленным визитом на Украину

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Министр юстиции США Меррик Гарланд находится с необъявленным визитом на Украине для обсуждения сотрудничества в расследовании предполагаемых военных преступлений, сообщил официальный представитель министерства Энтони Коули.
"Генеральный прокурор Меррик Гарланд посещает Украину с необъявленным визитом, подтверждает готовность США помогать с опознанием, задержанием и юридическим преследованием лиц, вовлеченных в военные преступления и жестокости", - написал он в Twitter.
Судя по приложенному видео, Гарланд встретился с украинским генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.
"США посылают однозначный сигнал: прятаться негде, мы и наши партнеры намерены задействовать все возможности, чтобы привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за эти жестокости", - сказал сам министр.
Госдепартамент ранее объявил, что пришел к заключению о причастности российских сил к совершению военных преступлений в ходе конфликта на Украине. Российская сторона такие обвинения отвергает.
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