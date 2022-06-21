https://ria.ru/20220621/ministr-1797078166.html

Министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом на Украину

Министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом на Украину - РИА Новости, 21.06.2022

Министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом на Украину

Министр юстиции США Меррик Гарланд находится с необъявленным визитом на Украине для обсуждения сотрудничества в расследовании предполагаемых военных... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:13

2022-06-21T16:13

2022-06-21T17:11

в мире

сша

украина

ирина венедиктова

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Министр юстиции США Меррик Гарланд находится с необъявленным визитом на Украине для обсуждения сотрудничества в расследовании предполагаемых военных преступлений, сообщил официальный представитель министерства Энтони Коули.Судя по приложенному видео, Гарланд встретился с украинским генеральным прокурором Ириной Венедиктовой."США посылают однозначный сигнал: прятаться негде, мы и наши партнеры намерены задействовать все возможности, чтобы привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за эти жестокости", - сказал сам министр.Госдепартамент ранее объявил, что пришел к заключению о причастности российских сил к совершению военных преступлений в ходе конфликта на Украине. Российская сторона такие обвинения отвергает.

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

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в мире, сша, украина, ирина венедиктова, государственный департамент сша