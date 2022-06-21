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Посол Италии в России покинул МИД - РИА Новости, 21.06.2022
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Посол Италии в России покинул МИД
Посол Италии в России покинул МИД - РИА Новости, 21.06.2022
Посол Италии в России покинул МИД
Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:22
2022-06-21T12:38
в мире
италия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джорджо стараче
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат приехал к министерству около часа назад, причина визита неизвестна. От комментариев он отказался.В мае Россия выслала 85 сотрудников дипмиссий Италии, Испании и Франции в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из этих стран.
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в мире, италия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джорджо стараче
12:22 21.06.2022 (обновлено: 12:38 21.06.2022)
 
Посол Италии в России покинул МИД

Посол Италии в Москве Стараче покинул здание МИД России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Италии в России Джорджо Стараче покидает здание МИД РФ
Посол Италии в России Джорджо Стараче покидает здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол Италии в России Джорджо Стараче покидает здание МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломат приехал к министерству около часа назад, причина визита неизвестна. От комментариев он отказался.
В мае Россия выслала 85 сотрудников дипмиссий Италии, Испании и Франции в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из этих стран.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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В миреИталияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джорджо Стараче
 
 
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