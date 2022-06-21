https://ria.ru/20220621/mid-1796981101.html

Посол Италии в России покинул МИД

Посол Италии в России покинул МИД - РИА Новости, 21.06.2022

Посол Италии в России покинул МИД

Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:22

2022-06-21T12:22

2022-06-21T12:38

в мире

италия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джорджо стараче

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат приехал к министерству около часа назад, причина визита неизвестна. От комментариев он отказался.В мае Россия выслала 85 сотрудников дипмиссий Италии, Испании и Франции в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из этих стран.

https://ria.ru/20220621/ustupki-1796911904.html

италия

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, италия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джорджо стараче