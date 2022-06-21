https://ria.ru/20220621/mid-1796981101.html
Посол Италии в России покинул МИД
Посол Италии в России покинул МИД - РИА Новости, 21.06.2022
Посол Италии в России покинул МИД
Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:22
2022-06-21T12:22
2022-06-21T12:38
в мире
италия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джорджо стараче
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат приехал к министерству около часа назад, причина визита неизвестна. От комментариев он отказался.В мае Россия выслала 85 сотрудников дипмиссий Италии, Испании и Франции в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из этих стран.
https://ria.ru/20220621/ustupki-1796911904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джорджо стараче
12:22 21.06.2022 (обновлено: 12:38 21.06.2022)
Посол Италии в России покинул МИД
Посол Италии в Москве Стараче покинул здание МИД России