https://ria.ru/20220621/medvedev-1797121063.html

Медведев поддержал решение сына вступить в "Единую Россию"

Медведев поддержал решение сына вступить в "Единую Россию" - РИА Новости, 21.06.2022

Медведев поддержал решение сына вступить в "Единую Россию"

Зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддерживает решение сына вступить в партию и считает ненормальной ситуацию, когда родные РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:04

2022-06-21T18:04

2022-06-21T18:14

политика

андрей турчак

россия

единая россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддерживает решение сына вступить в партию и считает ненормальной ситуацию, когда родные руководства РФ занимают невнятную позицию, заявил его помощник Олег Осипов.Во вторник "Единая Россия" сообщила, что сын Медведева Илья вступил в партию, партбилет ему вручил секретарь Генсовета Андрей Турчак. Сам Илья рассказал, что планирует принять участие в развитии ряда направлений работы "Единой России"."Дмитрий Анатольевич считает ненормальным, когда родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашей страны. Он поддерживает решение сына вступить в партию "Единая Россия", - сказал журналистам помощник зампреда Совбеза.

https://ria.ru/20200709/1574096374.html

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Кирилл Волков

политика, андрей турчак, россия, единая россия, дмитрий медведев