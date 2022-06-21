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Медведев поддержал решение сына вступить в "Единую Россию" - РИА Новости, 21.06.2022
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Медведев поддержал решение сына вступить в "Единую Россию"
Медведев поддержал решение сына вступить в "Единую Россию" - РИА Новости, 21.06.2022
Медведев поддержал решение сына вступить в "Единую Россию"
Зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддерживает решение сына вступить в партию и считает ненормальной ситуацию, когда родные РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:04
2022-06-21T18:14
политика
андрей турчак
россия
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддерживает решение сына вступить в партию и считает ненормальной ситуацию, когда родные руководства РФ занимают невнятную позицию, заявил его помощник Олег Осипов.Во вторник "Единая Россия" сообщила, что сын Медведева Илья вступил в партию, партбилет ему вручил секретарь Генсовета Андрей Турчак. Сам Илья рассказал, что планирует принять участие в развитии ряда направлений работы "Единой России"."Дмитрий Анатольевич считает ненормальным, когда родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашей страны. Он поддерживает решение сына вступить в партию "Единая Россия", - сказал журналистам помощник зампреда Совбеза.
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политика, андрей турчак, россия, единая россия, дмитрий медведев
18:04 21.06.2022 (обновлено: 18:14 21.06.2022)
 
Медведев поддержал решение сына вступить в "Единую Россию"

Лидер "Единой России" Медведев поддержал решение сына вступить в партию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддерживает решение сына вступить в партию и считает ненормальной ситуацию, когда родные руководства РФ занимают невнятную позицию, заявил его помощник Олег Осипов.
Во вторник "Единая Россия" сообщила, что сын Медведева Илья вступил в партию, партбилет ему вручил секретарь Генсовета Андрей Турчак. Сам Илья рассказал, что планирует принять участие в развитии ряда направлений работы "Единой России".
"Дмитрий Анатольевич считает ненормальным, когда родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашей страны. Он поддерживает решение сына вступить в партию "Единая Россия", - сказал журналистам помощник зампреда Совбеза.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля 2020, 10:25
Медведев рассказал, чем занимается его сын
 
ПолитикаАндрей ТурчакРоссияЕдиная РоссияДмитрий Медведев
 
 
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