18:04 21.06.2022 (обновлено: 18:14 21.06.2022)
Медведев поддержал решение сына вступить в "Единую Россию"
Лидер "Единой России" Медведев поддержал решение сына вступить в партию
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддерживает решение сына вступить в партию и считает ненормальной ситуацию, когда родные руководства РФ занимают невнятную позицию, заявил его помощник Олег Осипов.
Во вторник "Единая Россия" сообщила, что сын Медведева Илья вступил в партию, партбилет ему вручил секретарь Генсовета Андрей Турчак. Сам Илья рассказал, что планирует принять участие в развитии ряда направлений работы "Единой России".
"Дмитрий Анатольевич считает ненормальным, когда родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашей страны. Он поддерживает решение сына вступить в партию "Единая Россия", - сказал журналистам помощник зампреда Совбеза.
9 июля 2020, 10:25Медведев рассказал, чем занимается его сын