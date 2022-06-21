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Нобелевскую медаль Муратова продали более чем за сто миллионов долларов

Нобелевскую медаль Муратова продали более чем за сто миллионов долларов - РИА Новости, 21.06.2022

Нобелевскую медаль Муратова продали более чем за сто миллионов долларов

Принадлежащая главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T03:16

2022-06-21T03:16

2022-06-21T10:52

мария ресса

в мире

дмитрий муратов

нобелевская премия

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Принадлежащая главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов, сообщили организаторы торгов Heritage Auction.Стартовая цена лота, средства от продажи которого Муратов намерен передать в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ, составила 550 тысяч долларов."Если ЮНИСЕФ решит и если мы соберем крупную сумму денег, они могут часть денег распределить в пользу детей-беженцев в Африке и Лаосе", — сказал главред "Новой газеты".Он выразил надежду, что его инициативу поддержат люди по всему миру. "Мы хотим, чтобы был флешмоб борьбы с несправедливостью, чтобы люди выставляли на торги свои реликвии, чтобы помочь другим", — сказал Муратов.Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса в 2021 году в Осло получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира. О намерении выставить медаль на аукцион Муратов объявил в марте.

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мария ресса, в мире, дмитрий муратов, нобелевская премия, вашингтон