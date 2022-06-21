03:16 21.06.2022 (обновлено: 10:52 21.06.2022)
Нобелевскую медаль Муратова продали более чем за сто миллионов долларов
Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе за 103,5 миллиона долларов
© AFP 2022 / Getty Images/Michael M. SantiagoЛауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов после завершения торгов во время благотворительного аукциона в The Times Center в Нью-Йорке. 20 июня 2022
Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов после завершения торгов во время благотворительного аукциона в The Times Center в Нью-Йорке. 20 июня 2022
ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Принадлежащая главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов, сообщили организаторы торгов Heritage Auction.
Стартовая цена лота, средства от продажи которого Муратов намерен передать в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ, составила 550 тысяч долларов.
"Все деньги, которые мы сегодня выручим, мы передаем ЮНИСЕФ", — сказал Муратов перед официальным началом торгов. По его словам, организация пообещала, что все вырученные средства будут предназначены всем странам, где есть дети-беженцы из Украины, в том числе Польше, России, Германии, Молдавии, Словении, Чехии и Венгрии.
"Если ЮНИСЕФ решит и если мы соберем крупную сумму денег, они могут часть денег распределить в пользу детей-беженцев в Африке и Лаосе", — сказал главред "Новой газеты".
Он выразил надежду, что его инициативу поддержат люди по всему миру. "Мы хотим, чтобы был флешмоб борьбы с несправедливостью, чтобы люди выставляли на торги свои реликвии, чтобы помочь другим", — сказал Муратов.
Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса в 2021 году в Осло получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира. О намерении выставить медаль на аукцион Муратов объявил в марте.