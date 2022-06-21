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Москвич проиграл суд с McDonald's по иску о хамстве кассира - РИА Новости, 21.06.2022
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Москвич проиграл суд с McDonald's по иску о хамстве кассира
Москвич проиграл суд с McDonald's по иску о хамстве кассира - РИА Новости, 21.06.2022
Москвич проиграл суд с McDonald's по иску о хамстве кассира
Тверской суд Москвы отклонил иск жителя столицы, который требовал миллион рублей за нахамившего ему, по его утверждению, кассира "Мак-авто", сообщили РИА... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:30
2022-06-21T17:31
общество
mcdonald's corporation
макдоналдс
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы отклонил иск жителя столицы, который требовал миллион рублей за нахамившего ему, по его утверждению, кассира "Мак-авто", сообщили РИА Новости в суде во вторник.Согласно материалам дела, инцидент произошел еще в прошлом году - молодой человек со своей девушкой приехали в "Мак-авто" и сделали заказ. По версии истца, кассир, забыв отключить микрофон, нецензурно оскорбил его.Когда же тот сообщил о произошедшем, тот просто отключил микрофон, не извинившись. Возмущенный клиент фастфуда оставил запись в книге жалоб и предложений, но в ответ "Макдоналдс" лишь выразил сожаление, но не извинился за сотрудника.По версии же "Макдоналдса", он предоставил объяснения сотрудника, который утверждал, что по внутренней связи общался с коллегами, посетителей не обсуждал, никаких оскорблений не допускал.Истец пошел в суд, утверждая, что перенес морально-нравственные страдания, понес моральный вред, который он оценил в миллион рублей.Суд встал на сторону сети ресторанов - истец не доказал, что брань вообще была, была ли обращена к нему и не представил доказательств перенесенного морального вреда.Истец обжаловал решение, но дата рассмотрения жалобы еще не назначена.Между тем в минувшем марте McDonald's объявил о приостановлении работы в России, а позже решил полностью уйти с рынка и продать бизнес. Покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который решил управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Первые заведения под новым брендом уже открылись.
https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html
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общество, mcdonald's corporation, макдоналдс, москва
17:30 21.06.2022 (обновлено: 17:31 21.06.2022)
 
Москвич проиграл суд с McDonald's по иску о хамстве кассира

Истец хотел миллион рублей за моральный вред, но не доказал, что в McDonald's ему нахамили

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРесторан быстрого питания "Макдоналдс"
Ресторан быстрого питания Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ресторан быстрого питания "Макдоналдс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы отклонил иск жителя столицы, который требовал миллион рублей за нахамившего ему, по его утверждению, кассира "Мак-авто", сообщили РИА Новости в суде во вторник.
Согласно материалам дела, инцидент произошел еще в прошлом году - молодой человек со своей девушкой приехали в "Мак-авто" и сделали заказ. По версии истца, кассир, забыв отключить микрофон, нецензурно оскорбил его.
Сотрудница закрытого ресторана Макдоналдс на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 08:00
Россия победила "Макдоналдс"
Когда же тот сообщил о произошедшем, тот просто отключил микрофон, не извинившись. Возмущенный клиент фастфуда оставил запись в книге жалоб и предложений, но в ответ "Макдоналдс" лишь выразил сожаление, но не извинился за сотрудника.
По версии же "Макдоналдса", он предоставил объяснения сотрудника, который утверждал, что по внутренней связи общался с коллегами, посетителей не обсуждал, никаких оскорблений не допускал.
Истец пошел в суд, утверждая, что перенес морально-нравственные страдания, понес моральный вред, который он оценил в миллион рублей.
Суд встал на сторону сети ресторанов - истец не доказал, что брань вообще была, была ли обращена к нему и не представил доказательств перенесенного морального вреда.
Истец обжаловал решение, но дата рассмотрения жалобы еще не назначена.
Между тем в минувшем марте McDonald's объявил о приостановлении работы в России, а позже решил полностью уйти с рынка и продать бизнес. Покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который решил управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Первые заведения под новым брендом уже открылись.
Ресторан быстрого питания McDonald’s. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2015
18 сентября 2015, 14:11
С McDonald’s взыскали 320 тысяч рублей за пролитый на девочку кофеТверской суд Москвы частично удовлетворил иск москвича, который требовал от компании McDonald’s пять миллионов рублей за то, что в одном из ресторанов сети на его трехлетнюю дочь пролили кофе.
 
ОбществоMcDonald's CorporationМакдоналдсМосква
 
 
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