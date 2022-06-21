https://ria.ru/20220621/mcdonalds-1797110498.html

Москвич проиграл суд с McDonald's по иску о хамстве кассира

Москвич проиграл суд с McDonald's по иску о хамстве кассира - РИА Новости, 21.06.2022

Москвич проиграл суд с McDonald's по иску о хамстве кассира

Тверской суд Москвы отклонил иск жителя столицы, который требовал миллион рублей за нахамившего ему, по его утверждению, кассира "Мак-авто", сообщили РИА... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:30

2022-06-21T17:30

2022-06-21T17:31

общество

mcdonald's corporation

макдоналдс

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы отклонил иск жителя столицы, который требовал миллион рублей за нахамившего ему, по его утверждению, кассира "Мак-авто", сообщили РИА Новости в суде во вторник.Согласно материалам дела, инцидент произошел еще в прошлом году - молодой человек со своей девушкой приехали в "Мак-авто" и сделали заказ. По версии истца, кассир, забыв отключить микрофон, нецензурно оскорбил его.Когда же тот сообщил о произошедшем, тот просто отключил микрофон, не извинившись. Возмущенный клиент фастфуда оставил запись в книге жалоб и предложений, но в ответ "Макдоналдс" лишь выразил сожаление, но не извинился за сотрудника.По версии же "Макдоналдса", он предоставил объяснения сотрудника, который утверждал, что по внутренней связи общался с коллегами, посетителей не обсуждал, никаких оскорблений не допускал.Истец пошел в суд, утверждая, что перенес морально-нравственные страдания, понес моральный вред, который он оценил в миллион рублей.Суд встал на сторону сети ресторанов - истец не доказал, что брань вообще была, была ли обращена к нему и не представил доказательств перенесенного морального вреда.Истец обжаловал решение, но дата рассмотрения жалобы еще не назначена.Между тем в минувшем марте McDonald's объявил о приостановлении работы в России, а позже решил полностью уйти с рынка и продать бизнес. Покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который решил управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Первые заведения под новым брендом уже открылись.

https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html

https://ria.ru/20150918/1260508315.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, mcdonald's corporation, макдоналдс, москва