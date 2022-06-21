https://ria.ru/20220621/mariupol-1797178156.html

Второе иностранное судно готовится к выходу из порта Мариуполя

Второе иностранное судно готовится к выходу из порта Мариуполя - РИА Новости, 21.06.2022

Второе иностранное судно готовится к выходу из порта Мариуполя

Второй за день сухогруз готовится к выходу из порта Мариуполя, где остаются еще пять иностранных судов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T23:09

2022-06-21T23:09

2022-06-21T23:24

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МАРИУПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Второй за день сухогруз готовится к выходу из порта Мариуполя, где остаются еще пять иностранных судов, передает корреспондент РИА Новости."В ближайшее время на выход будет спланировано судно "Царевна", на котором также завершается восстановление технической готовности, сбор экипажа, все процедуры по оформлению пограничных и таможенных документов", — сообщил командир Новороссийской военной-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов.Ранее во вторник первый сухогруз Azov Concord под флагом Мальты в сопровождении боевых кораблей покинул порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными, взяв курс на Новороссийск.Саперы 12 июня окончательно разминировали территорию и акваторию порта Мариуполя. Как заявлял глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, снабжение объекта электроэнергией и водой должно полностью восстановится за две-три недели. По его словам, до конца года республика отгрузит через порт около миллиона тонн продовольствия.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов националистического батальона "Азов" (против некоторых из них в России заведены уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.

https://ria.ru/20220621/punkt-1796914466.html

https://ria.ru/20220620/zerno-1796764129.html

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в мире, виктор кочемазов, денис пушилин, мариуполь, донецкая народная республика, мальта, вооруженные силы украины