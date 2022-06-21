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В Мариуполе активисты создали 160-метровую надпись "Помним 22.06.1941" - РИА Новости, 22.06.2022
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В Мариуполе активисты создали 160-метровую надпись "Помним 22.06.1941"
В Мариуполе активисты создали 160-метровую надпись "Помним 22.06.1941" - РИА Новости, 22.06.2022
В Мариуполе активисты создали 160-метровую надпись "Помним 22.06.1941"
Активисты "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты" создали в Мариуполе 160-метровую надпись "Помним 22.06.1941" из 10 тысяч зажженных свечей в память о павших... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-21T22:48
2022-06-22T09:25
в мире
мариуполь
молодая гвардия единой россии
день памяти и скорби
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты" создали в Мариуполе 160-метровую надпись "Помним 22.06.1941" из 10 тысяч зажженных свечей в память о павших героях войны, сообщил руководитель Центрального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Александр Амелин."В преддверии Дня памяти и скорби в освобожденном Мариуполе впервые за восемь лет волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" зажгли 10 тысяч свечей в память о миллионах погибших солдат Красной Армии, которые героически сражались за нашу с вами свободу и мирное небо над головой. Символично, что данная акция проходит на площади Ленинского комсомола, где не так давно был установлен памятник легендарной бабушке Ане, которая символизирует непокорность и силу русского духа. Данная акция станет традиционной, как и памятные мероприятия, посвященные празднованию 9 мая", – сказал Амелин, которого цитирует пресс-служба.22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день вошел в календарь как День памяти и скорби.
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в мире, мариуполь, молодая гвардия единой россии, день памяти и скорби
22:48 21.06.2022 (обновлено: 09:25 22.06.2022)
 
В Мариуполе активисты создали 160-метровую надпись "Помним 22.06.1941"

В Мариуполе создали 160-метровую надпись "Помним 22.06.1941" в честь Дня памяти и скорби

© РИА НовостиНадпись "Помним 22.06.1941" из 10 тысяч зажженных свечей в Мариуполе
Надпись Помним 22.06.1941 из 10 тысяч зажженных свечей в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты" создали в Мариуполе 160-метровую надпись "Помним 22.06.1941" из 10 тысяч зажженных свечей в память о павших героях войны, сообщил руководитель Центрального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Александр Амелин.
"В преддверии Дня памяти и скорби в освобожденном Мариуполе впервые за восемь лет волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" зажгли 10 тысяч свечей в память о миллионах погибших солдат Красной Армии, которые героически сражались за нашу с вами свободу и мирное небо над головой. Символично, что данная акция проходит на площади Ленинского комсомола, где не так давно был установлен памятник легендарной бабушке Ане, которая символизирует непокорность и силу русского духа. Данная акция станет традиционной, как и памятные мероприятия, посвященные празднованию 9 мая", – сказал Амелин, которого цитирует пресс-служба.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день вошел в календарь как День памяти и скорби.
 
В миреМариупольМолодая гвардия Единой РоссииДень памяти и скорби
 
 
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