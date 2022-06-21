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Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя под защитой российских ВС - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/mariupol-1797082114.html
Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя под защитой российских ВС
Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя под защитой российских ВС - РИА Новости, 21.06.2022
Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя под защитой российских ВС
Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:22
2022-06-21T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
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МАРИУПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными, сообщил корреспондент РИА Новости.Сухогруз Azov Concord под флагом Мальты в сопровождении боевых кораблей взял курс на Новороссийск.Во время боев за Мариуполь судно получило повреждения, однако судовладелец сумел восстановить все системы и набрать команду. Перед выходом сухогруза компания полностью рассчиталась с портовыми службами.Саперы 12 июня окончательно разминировали территорию и акваторию порта Мариуполя. Как заявлял тогда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, снабжение объекта электроэнергией и водой должно полностью восстановиться в течение двух-трех недель. По его словам, до конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20220603/gruz-1793062889.html
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в мире
16:22 21.06.2022 (обновлено: 17:09 21.06.2022)
 
Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя под защитой российских ВС

Судно "Азов Конкорд" вышло из Мариуполя по коридору, организованному российскими военными

© РИА НовостиСудно Azov Concord покидает порт Мариуполя
Судно Azov Concord покидает порт Мариуполя
© РИА Новости
Судно Azov Concord покидает порт Мариуполя
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными, сообщил корреспондент РИА Новости.
Сухогруз Azov Concord под флагом Мальты в сопровождении боевых кораблей взял курс на Новороссийск.
Во время боев за Мариуполь судно получило повреждения, однако судовладелец сумел восстановить все системы и набрать команду. Перед выходом сухогруза компания полностью рассчиталась с портовыми службами.
Саперы 12 июня окончательно разминировали территорию и акваторию порта Мариуполя. Как заявлял тогда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, снабжение объекта электроэнергией и водой должно полностью восстановиться в течение двух-трех недель. По его словам, до конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
Сухогруз РМ-3 типа Славутич, прибывший с партией листового металла из Мариуполя, в порту Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 23:32
Груз с первого судна из Мариуполя разместили на хранение в Ростове-на-Дону
 
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