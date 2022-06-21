https://ria.ru/20220621/mariupol-1797082114.html

Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя под защитой российских ВС

Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя под защитой российских ВС - РИА Новости, 21.06.2022

Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя под защитой российских ВС

Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:22

2022-06-21T16:22

2022-06-21T17:09

специальная военная операция на украине

в мире

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МАРИУПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными, сообщил корреспондент РИА Новости.Сухогруз Azov Concord под флагом Мальты в сопровождении боевых кораблей взял курс на Новороссийск.Во время боев за Мариуполь судно получило повреждения, однако судовладелец сумел восстановить все системы и набрать команду. Перед выходом сухогруза компания полностью рассчиталась с портовыми службами.Саперы 12 июня окончательно разминировали территорию и акваторию порта Мариуполя. Как заявлял тогда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, снабжение объекта электроэнергией и водой должно полностью восстановиться в течение двух-трех недель. По его словам, до конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.

https://ria.ru/20220603/gruz-1793062889.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире