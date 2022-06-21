16:22 21.06.2022 (обновлено: 17:09 21.06.2022)
Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя под защитой российских ВС
Судно "Азов Конкорд" вышло из Мариуполя по коридору, организованному российскими военными
© РИА НовостиСудно Azov Concord покидает порт Мариуполя
© РИА Новости
Судно Azov Concord покидает порт Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными, сообщил корреспондент РИА Новости.
Сухогруз Azov Concord под флагом Мальты в сопровождении боевых кораблей взял курс на Новороссийск.
Во время боев за Мариуполь судно получило повреждения, однако судовладелец сумел восстановить все системы и набрать команду. Перед выходом сухогруза компания полностью рассчиталась с портовыми службами.
Саперы 12 июня окончательно разминировали территорию и акваторию порта Мариуполя. Как заявлял тогда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, снабжение объекта электроэнергией и водой должно полностью восстановиться в течение двух-трех недель. По его словам, до конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.