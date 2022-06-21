https://ria.ru/20220621/mansurov-1796975353.html

Олег Мансуров: технологический суверенитет недостижим без тысяч спутников

Олег Мансуров: технологический суверенитет недостижим без тысяч спутников - РИА Новости, 21.06.2022

Олег Мансуров: технологический суверенитет недостижим без тысяч спутников

Технологический суверенитет России, о котором так много говорили на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем на прошлой неделе,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:00

2022-06-21T13:00

2022-06-21T13:02

интервью

success rockets

россия

спутники

пмэф

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Технологический суверенитет России, о котором так много говорили на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем на прошлой неделе, недостижим без резкого развития спутниковых группировок. Генеральный директор компании Success Rockets (SR Space) Олег Мансуров рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану о том, что могут сделать для этого частные космические компании.– Когда будет запущен ваш первый спутник?– Конечно, первые наши спутники будут запускаться на ракетах "Роскосмоса", скорее всего, с космодрома Восточный или космодрома Байконур. Речь идет о пусках уже в следующем году. Это будут и экспериментальные небольшие кубсаты, и, скорее всего, прототип космического аппарата с целевой нагрузкой, предназначенной для измерения парниковых газов, в частности, CO² и метана.Мы будем первые годы явно зависеть от ракет-носителей, которые производит "Роскосмос", потому что наша собственная ракета будет готова к коммерческой эксплуатации только в 2025 году.Мы рассматриваем пуск на двух ракетах. Но это зависит и от готовности самих аппаратов, и от наличия мест, и от осуществления самих пусков, будут ли они переноситься. Частные компании в этом хороши тем, что они очень гибкие, у нас нет каких-то сжатых или четких сроков, которые прописаны бюджетом или какими-то обязательствами перед государством.– Ваши спутники полетят в качестве попутной нагрузки с более крупным аппаратом?– Те пуски, на которые мы сейчас ориентируемся, и под которые мы бронируем места, это кластерные запуски. Но далее уже при наличии собственной ракеты-носителя легкого и сверхлегкого классов мы сможем осуществлять собственные пуски с нашими аппаратами.– Это будет пуск на одной из трех ракет, которые освободились после разрыва сотрудничества "Роскосмоса" и OneWeb?– В марте этого года прошла встреча представителей частных компаний с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Там озвучивалось, что госкорпорация предоставит возможности пусков по себестоимости или чуть ли не бесплатно. У нас собрали информацию о том, какие мы делаем аппараты, какие у нас потребности.Возможно, будет оформлена некая программа поддержки со стороны государства, и мы в ней, конечно, поучаствуем. Возможно, наши первые спутники в 2023 году в рамках этой программы и будут запущены. Возможность запуска по низкой стоимости значительно улучшит нашу конкурентоспособность на мировом рынке.– Какие другие спутники вы разрабатываете?– В планах реализация четырех проектов спутниковых группировок: климатической мониторинговой системы (SR CMS), системы оптического зондирования Земли (SR OKO), радиолокационного мониторинга (SR SAR) и группировка связи (SR NET).Если говорить про сроки, то речь идет о запуске демонстраторов в течение 2023-2025 годов в зависимости от группировки, а полное развертывание при наличии достаточного финансирования предполагается до 2030 года.Точное количество аппаратов мы будем знать после запуска демонстраторов. Также мы смотрим на спрос, он меняется, растет, что может повлиять на увеличение количества космических аппаратов.Если взять группировку радиолокационного мониторинга, сейчас мы понимаем, что есть четкий запрос на мониторинг Северного морского пути. Но, кроме этого, мы видим множество других способов применения, и если они будут востребованы, и будут партнеры, клиенты, которые будут готовы за это платить, то, конечно, мы будем увеличивать количество аппаратов, чтобы мониторить не только северные, но и экваториальные широты или, например, юг нашей страны.Вся эта система вкупе с легкими ракетами и анализом данных создаётся для генерации, передачи и обработки данных. Цифровая трансформация невозможна без космической инфраструктуры, и то, что мы делаем, это критическая информационная инфраструктура. Это то, что ранее заимствовалось, покупалось, арендовалось за рубежом, и инвесторы не сильно были настроены на то, чтобы развивать подобную инфраструктуру у нас в стране.Мы часто до недавнего времени слышали: "Зачем вы это делаете? Это можно купить за рубежом". Как оказалось, не все можно купить, некоторая инфраструктура может быть отключена. Поэтому здесь с точки зрения и национальной безопасности, суверенитета, нам необходимо иметь свои спутниковые группировки и в большом количестве. Потому что на данный момент летает порядка 160 российских космических аппаратов, этого явно недостаточно, чтобы обеспечить суверенитет в космической сфере. Это должны быть тысячи или даже десятки тысяч аппаратов в течение ближайших 10 лет.– При создании своих группировок вы ориентируетесь на эти цифры?– Да, на сотни. Может, несколько тысяч. Есть ключевые базовые потребности, которые закрывает космическая отрасль. Они могут быть закрыты нашей компанией, "Роскосмосом", другими частными компаниями. Но точно для Российской Федерации важно наличие спутников, которые генерировали бы постоянный поток качественных надежных данных. Это позволяет решать многие вопросы в сфере экономики, в сфере безопасности, и в том числе является определенной аргументацией или доказательной базой на международной арене.– Известны ли точные даты тестовых пусков ракет Nebo-50 и Nebo-100?– К сожалению, пока точные даты мы сказать не можем, они зависят от нескольких факторов, в частности, от готовности инфраструктуры. Точные даты мы будем знать, вероятнее всего, к концу лета. Запускать мы будем, скорее всего, с полигонов Минобороны, это или Капустин Яр, или Ясный.Но вообще мы ракеты проектируем под старты с Восточного. Но для этого нам нужно проделать еще огромный путь, нам нужно получить лицензию, спроектировать стартовый стол, пройти различные сертификационные мероприятия. Но сейчас, на этапе проектирования, мы закладываем возможность пусков с космодрома Восточный. То есть использование тех трасс, полей падения, которые на сегодняшний день уже существуют, это значительно сэкономит нам и время, и деньги. К тому же так больше шансов на успех, потому что нам не нужно будет повторять, тот путь, который уже проделан.– За какое время может быть проведена эта юридическая работа и построен стартовый стол на Восточном?– Учитывая, что мы говорим о легких и сверхлегких ракетах, само строительство такого рода объекта может занять от нескольких месяцев до года. То есть это не сопоставимо с тем, что необходимо, например, для "Ангары", и даже для "Союза". Мы здесь не конкурируем с "Роскосмосом", а скорее параллельно развиваемся в разных нишах. То есть мы как раз в той, в которой на данный момент нет гражданских ракет-носителей.– Как идет работа над ракетой Stalker?– Она идет активно. Мы на этапе эскизного проектирования. Параллельно идет работа над тремя носителями, это ракета Nebo и ее модификации, ракета Cosmos, которая является промежуточным звеном между Nebo и Stalker. Ну и сам Stalker, как основная коммерческая ракета, на которую мы делаем ставку.Оценив потребности рынка по производству космических аппаратов, мы поняли, что те характеристики, которые мы заявляем – 700 килограммов на 700 километров, это наиболее оптимальные для рынка параметры.– То есть когда она будет готова, новыми ракетами вы заниматься не будете?– Это зависит от спроса. Не стоит забывать, что мы все-таки бизнес. Можно посмотреть на историю SpaceX, там тоже коллеги сначала работали над легким носителем Falcon 1, но когда у них получилось, к ним пришло НАСА и другие федеральные ведомства США и предложили заняться тяжелой ракетой. Так появился Falcon 9, который на сегодняшний день является основной рабочей лошадкой американской космонавтики.– В прошлом году вы говорили, что привлекли 300 миллионов рублей инвестиций. Эта цифра возросла за прошедшее время?– Мы сейчас в процессе, ведем переговоры. Они затянулись в связи с неопределенностью в экономике, но не остановились. Возможно, мы к осени уже сможем закрыть сделку. Так как космическая сфера обладает высокой капиталоемкостью, и это длинные деньги, переговоры и подготовка крупной сделки занимают много времени. Это не история про, например, IT-стартапы, где можно за месяц-два договориться обо всем. Мы довольно-таки долго проходили проверку наших технологий и финансов. Аналитики смотрели бизнес-модели, изучали рынок, и все занимает большое количество времени. После того, как мы получили одобрение инвестиционного фонда, началась подготовка документов по самой сделке, ее структурированию, это тоже процесс небыстрый.Кроме того, мы говорим о больших и высокорискованных деньгах, это тоже накладывает определенные бюрократические издержки.– Сколько в итоге дополнительных инвестиций вы получите?– Я пока не готов назвать цифру, но это будет кратное увеличение. Чтобы что-то сделать в космической отрасли, нам нужны сотни миллионов, а порой и миллиарды рублей.– Удалось ли договориться с "Роскосмосом" об ускоренном порядке получения лицензии на космическую деятельность?– Наша просьба была услышана, и сейчас в рамках той цифровой трансформации, которая проводится в рамках "Роскосмоса", это происходит. В целом получение лицензии будет как электронная госуслуга, и это значительно упростит и сделает ее получение прозрачным. Это благоприятно повлияет на развитие частной космонавтики в целом.– Скоро проведете ребрендинг?– Мы столкнулись с тем, что наша деятельность выходит далеко за рамки ракет, хотя ракеты, наверное, – ведущее для нас и наиболее интересное направление, получающее основные инвестиции. Но, конечно, для того, чтобы стать успешной глобальной компанией, войти в тройку крупнейших космических компаний мира, нам необходимо сфокусироваться на более широком спектре продуктов и услуг.Мы сильно выросли, и Success Rockets на сегодняшний момент превращается в холдинговую структуру, группу компаний, и мы меняем наше название. Головная компания будет носить название SR Space. В нее войдут дочерние компании SR Rockets, SR Data и SR Satellites.Что немаловажно, это помогает сделать каждое направление сильнее. Я часто слышу от людей непосвященных или неразбирающихся в отрасли, что это некая расфокусировка. Но на самом деле для того, чтобы произвести хороший космический аппарат, необходимо обладать компетенциями в анализе данных. Потому что те, кто делает сервис на основе данных, являются заказчиками, они задают параметры космическим аппаратам. А уже производя космические аппараты, вы четко можете задать требования к носителям. Если бы у нас не было специалистов по полезным нагрузкам, нам бы было сложнее сделать хорошие востребованные ракеты.– С кем из зарубежных заказчиков сотрудничаете?– Изначально, когда мы начинали свою деятельность, мы фокусировались на странах Ближнего Востока, начали сотрудничество с Катаром, ОАЭ. Есть спрос со стороны стран Магриба, в частности Египта, Алжира, Марокко. Страны центральной Африки сейчас активно заходят в космическую сферу, потому что зачастую создание космических аппаратов дешевле, чем наземной инфраструктуры. Рынки Латинской Америки, Юго-Восточной Азии тоже для нас интересны. Скоро полетим на переговоры с потенциальными заказчиками в Индию.Многие компании сейчас ограничены в связи с санкциями и эмбарго, у нас появляется возможность стать неким мостиком в международных связях, потому что мы являемся абсолютно частным бизнесом, который более гибкий и не подвержен большинству ограничений.– Как работаете с другими российскими частниками?– С ними у нас тоже идет работа. Мы сейчас договорились с "КосмоЛабом" о совместной разработке систем отделения для наших ракет-носителей и систем крепления и размещения полезной нагрузки под головным обтекателем ракеты. Также сейчас прорабатываем вопрос с "Орбитальным экспрессом" использования их наработок и технологий для разгонных блоков и систем довыведения космических аппаратов до тех орбит, которых мы не можем достичь нашими ракетами-носителями.– В чем заключалась ваша работа на ПМЭФ?– Форум показал, что, в отличие от предыдущего года, стал больше фокус на технологический суверенитет. Конечно, для таких компаний, как мы, открываются новые возможности. Значительно вырос внутренний спрос, с другой стороны ряд зарубежных компаний уходят и освобождают рынок, который нужно будет занять.У нас есть уникальная возможность стать лидерами рынка за короткий промежуток времени просто потому, что наши основные конкуренты все зарубежные, они или уже покинули Россию или скоро уйду из страны. Последний раз такие возможности были в девяностых.Если еще полгода назад мы слышали много скепсиса по поводу частной космонавтики, то сейчас довольно-таки много запросов поступает. До "железных" контрактов мы пока не дошли, но тенденция положительная.Более 80% снимков Земли из космоса закупалось за рубежом. Сейчас многие наши компании не имеют доступа к этим данным, встал вопрос о том, что российской экономике необходимо осуществлять зондирование Земли. Также стало понятно, что нам нужна российская группировка связи наподобие Starlink или OneWeb, это вопрос не только престижа, это экономическая необходимость. Широкое использование беспилотников, дронов невозможно без широкополосного доступа в интернет, это как раз то, что мы планируем решить.

https://ria.ru/20220616/sputnik-1795625152.html

https://ria.ru/20220615/proton-1795531910.html

https://ria.ru/20220611/sputnik-1794709281.html

https://ria.ru/20220602/muzei-1792664861.html

https://ria.ru/20220426/sputniki-1785509734.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, success rockets, россия, спутники, пмэф