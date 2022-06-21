https://ria.ru/20220621/mali-1797069023.html

В МИД решительно осудили теракт в Мали

В МИД решительно осудили теракт в Мали - РИА Новости, 21.06.2022

В МИД решительно осудили теракт в Мали

Москва решительно осуждает произошедший в Мали теракт, выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, заявили во вторник в МИД РФ. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:56

2022-06-21T15:56

2022-06-21T15:56

в мире

мали

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

африка

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает произошедший в Мали теракт, выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, заявили во вторник в МИД РФ.Как пояснили в ведомстве, 18-19 июня в Мали в результате серии нападений террористических формирований, связанных с "Группой поддержки ислама и мусульман", на ряд деревень в округе Банкасс центральной провинции Мопти были убиты более 130 мирных жителей. В стране объявлен трехдневный общенациональный траур."В Москве решительно осуждают очередную варварскую акцию террористических банд в дружественной нам Республике Мали. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Приветствуем настрой руководства Мали принять все необходимые меры по обеспечению безопасности в стране, задержанию и преданию суду виновных в совершенных преступлениях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В Москве солидарны с малийским народом в его борьбе с террористической угрозой, указали в министерстве."Россия готова и далее поддерживать международные усилия по искоренению терроризма в Сахаро-Сахельской зоне, оказывать необходимое содействие государствам региона, включая Мали, в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнули в МИД.

https://ria.ru/20220620/mali-1796895850.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, африка