В МИД решительно осудили теракт в Мали
В МИД заявили, что Москва решительно осуждает теракт в Мали
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает произошедший в Мали теракт, выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, заявили во вторник в МИД РФ.
Как пояснили в ведомстве, 18-19 июня в Мали в результате серии нападений террористических формирований, связанных с "Группой поддержки ислама и мусульман", на ряд деревень в округе Банкасс центральной провинции Мопти были убиты более 130 мирных жителей. В стране объявлен трехдневный общенациональный траур.
"В Москве решительно осуждают очередную варварскую акцию террористических банд в дружественной нам Республике Мали. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Приветствуем настрой руководства Мали принять все необходимые меры по обеспечению безопасности в стране, задержанию и преданию суду виновных в совершенных преступлениях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Москве солидарны с малийским народом в его борьбе с террористической угрозой, указали в министерстве.
"Россия готова и далее поддерживать международные усилия по искоренению терроризма в Сахаро-Сахельской зоне, оказывать необходимое содействие государствам региона, включая Мали, в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнули в МИД.