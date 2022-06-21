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В МИД решительно осудили теракт в Мали - РИА Новости, 21.06.2022
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В МИД решительно осудили теракт в Мали
В МИД решительно осудили теракт в Мали - РИА Новости, 21.06.2022
В МИД решительно осудили теракт в Мали
Москва решительно осуждает произошедший в Мали теракт, выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, заявили во вторник в МИД РФ. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:56
2022-06-21T15:56
в мире
мали
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
африка
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает произошедший в Мали теракт, выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, заявили во вторник в МИД РФ.Как пояснили в ведомстве, 18-19 июня в Мали в результате серии нападений террористических формирований, связанных с "Группой поддержки ислама и мусульман", на ряд деревень в округе Банкасс центральной провинции Мопти были убиты более 130 мирных жителей. В стране объявлен трехдневный общенациональный траур."В Москве решительно осуждают очередную варварскую акцию террористических банд в дружественной нам Республике Мали. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Приветствуем настрой руководства Мали принять все необходимые меры по обеспечению безопасности в стране, задержанию и преданию суду виновных в совершенных преступлениях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В Москве солидарны с малийским народом в его борьбе с террористической угрозой, указали в министерстве."Россия готова и далее поддерживать международные усилия по искоренению терроризма в Сахаро-Сахельской зоне, оказывать необходимое содействие государствам региона, включая Мали, в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнули в МИД.
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в мире, мали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, африка
15:56 21.06.2022
 
В МИД решительно осудили теракт в Мали

В МИД заявили, что Москва решительно осуждает теракт в Мали

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает произошедший в Мали теракт, выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, заявили во вторник в МИД РФ.
Как пояснили в ведомстве, 18-19 июня в Мали в результате серии нападений террористических формирований, связанных с "Группой поддержки ислама и мусульман", на ряд деревень в округе Банкасс центральной провинции Мопти были убиты более 130 мирных жителей. В стране объявлен трехдневный общенациональный траур.
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 22:20
Более 130 мирных жителей убиты из-за серии атак террористов в Мали
Москве решительно осуждают очередную варварскую акцию террористических банд в дружественной нам Республике Мали. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Приветствуем настрой руководства Мали принять все необходимые меры по обеспечению безопасности в стране, задержанию и преданию суду виновных в совершенных преступлениях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Москве солидарны с малийским народом в его борьбе с террористической угрозой, указали в министерстве.
"Россия готова и далее поддерживать международные усилия по искоренению терроризма в Сахаро-Сахельской зоне, оказывать необходимое содействие государствам региона, включая Мали, в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнули в МИД.
 
В миреМалиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваАфрика
 
 
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