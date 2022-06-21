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В США испугались новой стратегии России - РИА Новости, 21.06.2022
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В США испугались новой стратегии России
В США испугались новой стратегии России - РИА Новости, 21.06.2022
В США испугались новой стратегии России
Присутствие российских войск в Центральной Америке может стать примером для других стран, недружественных США, заявила бывшая сотрудница администрации Трампа... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:52
2022-06-21T21:46
в мире
джон керри
даниэль ортега
сша
южная америка
россия
никарагуа
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Присутствие российских войск в Центральной Америке может стать примером для других стран, недружественных США, заявила бывшая сотрудница администрации Трампа Кэтлин Макфарланд в интервью Fox Business."Думаю, это в большей степени говорит о Никарагуа и Южной Америке, чем о России. &lt;…&gt; Эта история показывает, что в Южной Америке есть страна, готовая разрешить иностранным войскам тренироваться на ее территории. Как насчет Китая? Ирана? Других стран, которые представляют угрозу для США?" — объяснила она свою позицию.Как отметила Макфарланд, Вашингтон сам допустил такое положение дел в регионе. Экс-госсекретарь США Джон Керри "лет десять назад" объявил, что доктрина Монро ("Америка для американцев", принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга — Прим. ред.) больше не действует.Ранее президент латиноамериканской республики Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных в гуманитарных целях. Наряду с Венесуэлой, Гондурасом, Гватемалой, Кубой, Доминиканской Республикой, Мексикой, Сальвадором и США такое разрешение получила и Россия. Речь идет не только о наземных войсках, но и боевых кораблях и авиации.
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южная америка
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в мире, джон керри, даниэль ортега, сша, южная америка, россия, никарагуа
18:52 21.06.2022 (обновлено: 21:46 21.06.2022)
 
В США испугались новой стратегии России

Бывшая чиновница США Макфарланд обеспокоилась возможным размещением сил России в Никарагуа

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие во время учений
Российские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие во время учений . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Присутствие российских войск в Центральной Америке может стать примером для других стран, недружественных США, заявила бывшая сотрудница администрации Трампа Кэтлин Макфарланд в интервью Fox Business.
"Думаю, это в большей степени говорит о Никарагуа и Южной Америке, чем о России. <…> Эта история показывает, что в Южной Америке есть страна, готовая разрешить иностранным войскам тренироваться на ее территории. Как насчет Китая? Ирана? Других стран, которые представляют угрозу для США?" — объяснила она свою позицию.
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Как отметила Макфарланд, Вашингтон сам допустил такое положение дел в регионе. Экс-госсекретарь США Джон Керри "лет десять назад" объявил, что доктрина Монро ("Америка для американцев", принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга — Прим. ред.) больше не действует.
Ранее президент латиноамериканской республики Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных в гуманитарных целях. Наряду с Венесуэлой, Гондурасом, Гватемалой, Кубой, Доминиканской Республикой, Мексикой, Сальвадором и США такое разрешение получила и Россия. Речь идет не только о наземных войсках, но и боевых кораблях и авиации.
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В миреДжон КерриДаниэль ОртегаСШАЮжная АмерикаРоссияНикарагуа
 
 
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