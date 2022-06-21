https://ria.ru/20220621/makfarland-1797136854.html

В США испугались новой стратегии России

В США испугались новой стратегии России - РИА Новости, 21.06.2022

В США испугались новой стратегии России

Присутствие российских войск в Центральной Америке может стать примером для других стран, недружественных США, заявила бывшая сотрудница администрации Трампа... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:52

2022-06-21T18:52

2022-06-21T21:46

в мире

джон керри

даниэль ортега

сша

южная америка

россия

никарагуа

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Присутствие российских войск в Центральной Америке может стать примером для других стран, недружественных США, заявила бывшая сотрудница администрации Трампа Кэтлин Макфарланд в интервью Fox Business."Думаю, это в большей степени говорит о Никарагуа и Южной Америке, чем о России. <…> Эта история показывает, что в Южной Америке есть страна, готовая разрешить иностранным войскам тренироваться на ее территории. Как насчет Китая? Ирана? Других стран, которые представляют угрозу для США?" — объяснила она свою позицию.Как отметила Макфарланд, Вашингтон сам допустил такое положение дел в регионе. Экс-госсекретарь США Джон Керри "лет десять назад" объявил, что доктрина Монро ("Америка для американцев", принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга — Прим. ред.) больше не действует.Ранее президент латиноамериканской республики Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных в гуманитарных целях. Наряду с Венесуэлой, Гондурасом, Гватемалой, Кубой, Доминиканской Республикой, Мексикой, Сальвадором и США такое разрешение получила и Россия. Речь идет не только о наземных войсках, но и боевых кораблях и авиации.

https://ria.ru/20220621/ssha-1797055271.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

сша

южная америка

россия

никарагуа

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джон керри, даниэль ортега, сша, южная америка, россия, никарагуа