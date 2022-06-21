https://ria.ru/20220621/magazin-1796974146.html
В российском магазине приложений появился иностранный софт
В российском магазине приложений появился иностранный софт - РИА Новости, 21.06.2022
В российском магазине приложений появился иностранный софт
Российский магазин приложений для Android-смартфонов NashStore пополнился софтом иностранной разработки. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:02
2022-06-21T12:02
2022-06-21T14:39
наука
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789037368_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7024202dfe1f3f8ba747b8efedc6cdd2.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский магазин приложений для Android-смартфонов NashStore пополнился софтом иностранной разработки.В NashStore уже можно загрузить агент сингапурской соцсети коротких видео Likee и медиапроигрыватель Folder Player от разработчика из США. Это бесплатный софт, в будущем в магазине появится и платное программное обеспечение.В "Цифровых платформах" рассказали, что магазин получил заявки от разработчиков из 63 стран. Часть приложений еще проходит этап модерации, многие из них станут доступны для загрузки в ближайшее время.Ранее разработчики NashStore сообщили, что в магазине зарегистрировалось уже более миллиона человек. Количество приложений в магазине превысило две тысячи, общее число загрузок софта пользователями достигло 3,5 миллиона.
https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789037368_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_468870d66508d67c58da1d2a8c4c01ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский магазин приложений для Android-смартфонов NashStore пополнился софтом иностранной разработки.
В NashStore уже можно загрузить агент сингапурской соцсети коротких видео Likee и медиапроигрыватель Folder Player от разработчика из США
. Это бесплатный софт, в будущем в магазине появится и платное программное обеспечение.
В "Цифровых платформах" рассказали, что магазин получил заявки от разработчиков из 63 стран. Часть приложений еще проходит этап модерации, многие из них станут доступны для загрузки в ближайшее время.
Ранее разработчики NashStore сообщили, что в магазине зарегистрировалось уже более миллиона человек. Количество приложений в магазине превысило две тысячи, общее число загрузок софта пользователями достигло 3,5 миллиона.