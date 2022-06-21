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В российском магазине приложений появился иностранный софт - РИА Новости, 21.06.2022
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Наука
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В российском магазине приложений появился иностранный софт
В российском магазине приложений появился иностранный софт - РИА Новости, 21.06.2022
В российском магазине приложений появился иностранный софт
Российский магазин приложений для Android-смартфонов NashStore пополнился софтом иностранной разработки. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:02
2022-06-21T14:39
наука
технологии
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский магазин приложений для Android-смартфонов NashStore пополнился софтом иностранной разработки.В NashStore уже можно загрузить агент сингапурской соцсети коротких видео Likee и медиапроигрыватель Folder Player от разработчика из США. Это бесплатный софт, в будущем в магазине появится и платное программное обеспечение.В "Цифровых платформах" рассказали, что магазин получил заявки от разработчиков из 63 стран. Часть приложений еще проходит этап модерации, многие из них станут доступны для загрузки в ближайшее время.Ранее разработчики NashStore сообщили, что в магазине зарегистрировалось уже более миллиона человек. Количество приложений в магазине превысило две тысячи, общее число загрузок софта пользователями достигло 3,5 миллиона.
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технологии
12:02 21.06.2022 (обновлено: 14:39 21.06.2022)
 

В российском магазине приложений появился иностранный софт

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИнтерфейс российского магазина мобильных приложений NashStore
Интерфейс российского магазина мобильных приложений NashStore - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский магазин приложений для Android-смартфонов NashStore пополнился софтом иностранной разработки.
В NashStore уже можно загрузить агент сингапурской соцсети коротких видео Likee и медиапроигрыватель Folder Player от разработчика из США. Это бесплатный софт, в будущем в магазине появится и платное программное обеспечение.
В "Цифровых платформах" рассказали, что магазин получил заявки от разработчиков из 63 стран. Часть приложений еще проходит этап модерации, многие из них станут доступны для загрузки в ближайшее время.
Ранее разработчики NashStore сообщили, что в магазине зарегистрировалось уже более миллиона человек. Количество приложений в магазине превысило две тысячи, общее число загрузок софта пользователями достигло 3,5 миллиона.
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 08:00Наука
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