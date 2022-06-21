https://ria.ru/20220621/magazin-1796974146.html

В российском магазине приложений появился иностранный софт

В российском магазине приложений появился иностранный софт - РИА Новости, 21.06.2022

В российском магазине приложений появился иностранный софт

Российский магазин приложений для Android-смартфонов NashStore пополнился софтом иностранной разработки. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:02

2022-06-21T12:02

2022-06-21T14:39

наука

технологии

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский магазин приложений для Android-смартфонов NashStore пополнился софтом иностранной разработки.В NashStore уже можно загрузить агент сингапурской соцсети коротких видео Likee и медиапроигрыватель Folder Player от разработчика из США. Это бесплатный софт, в будущем в магазине появится и платное программное обеспечение.В "Цифровых платформах" рассказали, что магазин получил заявки от разработчиков из 63 стран. Часть приложений еще проходит этап модерации, многие из них станут доступны для загрузки в ближайшее время.Ранее разработчики NashStore сообщили, что в магазине зарегистрировалось уже более миллиона человек. Количество приложений в магазине превысило две тысячи, общее число загрузок софта пользователями достигло 3,5 миллиона.

https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии