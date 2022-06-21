https://ria.ru/20220621/london-1797111699.html
Посол в Лондоне прокомментировал запрет посещать британский парламент
Посол в Лондоне прокомментировал запрет посещать британский парламент - РИА Новости, 21.06.2022
Посол в Лондоне прокомментировал запрет посещать британский парламент
Решение о запрете российским дипломатам посещать парламент Британии не отразится на работе, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:34
2022-06-21T17:34
2022-06-21T18:09
лондон
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россия
украина
великобритания
андрей келин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Решение о запрете российским дипломатам посещать парламент Британии не отразится на работе, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин."В отношении парламента - нет, конечно (не отразится - ред.). Мы не посещаем парламент с начала марта", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".Как ранее сообщила газета Guardian, Келину и другим российским дипломатам запрещают посещать здание парламента в Британии до особого уведомления. Издание отметило, что запрет действовал в стране неофициально с момента начала спецоперации РФ на Украине и теперь впервые подтвержден в письменной форме.
https://ria.ru/20220616/zakharova-1795782803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, в мире, россия, украина, великобритания, андрей келин, санкции в отношении россии
17:34 21.06.2022 (обновлено: 18:09 21.06.2022)
Посол в Лондоне прокомментировал запрет посещать британский парламент
Посол в Лондоне Келин заверил, что запрет посещать парламент не отразится на его работе