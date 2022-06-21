https://ria.ru/20220621/london-1797111699.html

Посол в Лондоне прокомментировал запрет посещать британский парламент

Посол в Лондоне прокомментировал запрет посещать британский парламент - РИА Новости, 21.06.2022

Посол в Лондоне прокомментировал запрет посещать британский парламент

Решение о запрете российским дипломатам посещать парламент Британии не отразится на работе, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:34

2022-06-21T17:34

2022-06-21T18:09

лондон

в мире

россия

украина

великобритания

андрей келин

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Решение о запрете российским дипломатам посещать парламент Британии не отразится на работе, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин."В отношении парламента - нет, конечно (не отразится - ред.). Мы не посещаем парламент с начала марта", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".Как ранее сообщила газета Guardian, Келину и другим российским дипломатам запрещают посещать здание парламента в Британии до особого уведомления. Издание отметило, что запрет действовал в стране неофициально с момента начала спецоперации РФ на Украине и теперь впервые подтвержден в письменной форме.

https://ria.ru/20220616/zakharova-1795782803.html

лондон

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

лондон, в мире, россия, украина, великобритания, андрей келин, санкции в отношении россии