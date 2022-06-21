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МИД Британии пообещал продолжить поставки оружия Украине - РИА Новости, 21.06.2022
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МИД Британии пообещал продолжить поставки оружия Украине
МИД Британии пообещал продолжить поставки оружия Украине - РИА Новости, 21.06.2022
МИД Британии пообещал продолжить поставки оружия Украине
Правительство Великобритании намерено продолжить поставлять Украине оружие и вводить санкции против России, заявила во вторник глава британского МИД Лиз Трасс... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:55
2022-06-21T16:00
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
украина
россия
великобритания
нато
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании намерено продолжить поставлять Украине оружие и вводить санкции против России, заявила во вторник глава британского МИД Лиз Трасс во время выступления перед парламентом страны."Это жизненно важно - продолжить поддерживать Украину. Речь идет о свободе и демократии в Украине. Также речь идет о свободе и демократии в Европе и во всем мире. Вот почему мы намерены предоставить больше оружия, ввести больше санкций и поддержать Украину в вытеснении России со своей территории", - заявила Трасс. Трансляция велась на сайте парламента.Министр отметила, что санкции против России будут вводиться до тех пор, пока страна полностью не выведет войска с территории Украины.Трасс также подчеркнула правильность действий правительства, направленных на увеличение оборонных расходов."Мы делаем это не только, чтобы быть готовыми, но и также, чтобы, например, обеспечить подготовку украинских военнослужащих, и в частности помочь нашим союзникам на восточном фланге, находящемся под прямой угрозой со стороны России", - сказала она.В среду глава МИД Британии отправится в Турцию, чтобы обсудить варианты доставки украинского зерна из морских портов Одессы, при этом сама Трасс заявила, что для поиска решения этой проблемы есть "только несколько недель".РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели против РФ масштабные санкции и увеличили поставки вооружений на Украину.
https://ria.ru/20220621/britaniya-1796835647.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, великобритания, нато, евросоюз
15:55 21.06.2022 (обновлено: 16:00 21.06.2022)
 
МИД Британии пообещал продолжить поставки оружия Украине

Глава МИД Лиз Трасс: Британия намерена продолжить поставки оружия Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании намерено продолжить поставлять Украине оружие и вводить санкции против России, заявила во вторник глава британского МИД Лиз Трасс во время выступления перед парламентом страны.
"Это жизненно важно - продолжить поддерживать Украину. Речь идет о свободе и демократии в Украине. Также речь идет о свободе и демократии в Европе и во всем мире. Вот почему мы намерены предоставить больше оружия, ввести больше санкций и поддержать Украину в вытеснении России со своей территории", - заявила Трасс. Трансляция велась на сайте парламента.
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Министр отметила, что санкции против России будут вводиться до тех пор, пока страна полностью не выведет войска с территории Украины.
Трасс также подчеркнула правильность действий правительства, направленных на увеличение оборонных расходов.
"Мы делаем это не только, чтобы быть готовыми, но и также, чтобы, например, обеспечить подготовку украинских военнослужащих, и в частности помочь нашим союзникам на восточном фланге, находящемся под прямой угрозой со стороны России", - сказала она.
В среду глава МИД Британии отправится в Турцию, чтобы обсудить варианты доставки украинского зерна из морских портов Одессы, при этом сама Трасс заявила, что для поиска решения этой проблемы есть "только несколько недель".
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели против РФ масштабные санкции и увеличили поставки вооружений на Украину.
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