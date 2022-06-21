https://ria.ru/20220621/lnr-1797048209.html

Бойцы ЛНР в Северодонецке ежедневно эвакуируют десятки жителей

Бойцы ЛНР в Северодонецке ежедневно эвакуируют десятки жителей - РИА Новости, 21.06.2022

Бойцы ЛНР в Северодонецке ежедневно эвакуируют десятки жителей

Бойцы военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР ежедневно вывозят десятки местных жителей из-под украинских обстрелов, передает корреспондент... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:12

2022-06-21T15:12

2022-06-21T15:13

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 21 июн - РИА Новости. Бойцы военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР ежедневно вывозят десятки местных жителей из-под украинских обстрелов, передает корреспондент РИА Новости.Люди едут с минимальным набором вещей. В основном это женщины, старики и дети. Одна из уезжавших девушек усадила в кузов военного "Урала" свою собаку.Как рассказали РИА Новости сотрудники комендатуры, каждый день получается вывезти несколько десятков мирных граждан. Зачастую приходится забирать их от подъездов или подвалов, где они пережидают боевые действия.Кроме того, в комендатуру поступают заявки от близких, которые просят спасти родных. В заявке они указывают предполагаемое местонахождение родственника и его данные. В день может поступать до 20 подобных обращений. Так как в городе нарушена мобильная связь, бойцам приходится искать людей по подвалам. Для этого военные едут даже в самые обстреливаемые районы. Как правило, это западная часть города, которая примыкает к химкомбинату "Азот", занимающему едва ли не половину города.В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается обширная территория комбината "Азот". Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

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в мире, владимир путин, северодонецк, россия, луганская народная республика