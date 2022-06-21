https://ria.ru/20220621/lnr-1797041532.html

Следователи СК осмотрели последствия удара ракетой "Точки-У" по Зимогорью

Следователи СК осмотрели последствия удара ракетой "Точки-У" по Зимогорью - РИА Новости, 21.06.2022

Следователи СК осмотрели последствия удара ракетой "Точки-У" по Зимогорью

Следователи СК РФ осмотрели воронку на месте падения украинской ракеты комплекса "Точка-У" в Зимогорье в Луганской Народной республике и опросили пострадавшую,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:57

2022-06-21T14:57

2022-06-21T16:05

в мире

украина

луганская народная республика

стаханов

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797072935_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_3d5fddfb12df2eb5a133daec0f621a8b.jpg

ЗИМОГОРЬЕ (ЛНР), 21 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ осмотрели воронку на месте падения украинской ракеты комплекса "Точка-У" в Зимогорье в Луганской Народной республике и опросили пострадавшую, передаёт корреспондент РИА Новости.Удар "Точкой-У" был нанесён украинскими военными по Зимогорью накануне вечером. На окраине города была обнаружена воронка от ракеты с фрагментами двигателя. Также на месте обнаружены номерные детали."Они помогут установить, к какой военной части Украины относится эта ракета", - сообщил журналистам следователь.Также следователи опросили пострадавшую мирную жительницу 1983 года рождения. "Мы были около подъезда, дети играли на улице. Неожиданно раздался взрыв, все побежали в подъезд. Посыпавшиеся стекла повредили мне лицо и палец - я закрывалась рукой", - рассказала женщина.Пострадавшей была оказана медицинская помощь.Как заявило ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в понедельник примерно за полчаса выпустили одну ракету из РСЗО "Точка-У" по городу Зимогорье и одну ракету из такого же орудия по городу Стаханов.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

украина

луганская народная республика

стаханов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, луганская народная республика, стаханов, сцкк