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Следователи СК осмотрели последствия удара ракетой "Точки-У" по Зимогорью - РИА Новости, 21.06.2022
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Следователи СК осмотрели последствия удара ракетой "Точки-У" по Зимогорью
Следователи СК осмотрели последствия удара ракетой "Точки-У" по Зимогорью - РИА Новости, 21.06.2022
Следователи СК осмотрели последствия удара ракетой "Точки-У" по Зимогорью
Следователи СК РФ осмотрели воронку на месте падения украинской ракеты комплекса "Точка-У" в Зимогорье в Луганской Народной республике и опросили пострадавшую,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:57
2022-06-21T16:05
в мире
украина
луганская народная республика
стаханов
сцкк
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ЗИМОГОРЬЕ (ЛНР), 21 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ осмотрели воронку на месте падения украинской ракеты комплекса "Точка-У" в Зимогорье в Луганской Народной республике и опросили пострадавшую, передаёт корреспондент РИА Новости.Удар "Точкой-У" был нанесён украинскими военными по Зимогорью накануне вечером. На окраине города была обнаружена воронка от ракеты с фрагментами двигателя. Также на месте обнаружены номерные детали."Они помогут установить, к какой военной части Украины относится эта ракета", - сообщил журналистам следователь.Также следователи опросили пострадавшую мирную жительницу 1983 года рождения. "Мы были около подъезда, дети играли на улице. Неожиданно раздался взрыв, все побежали в подъезд. Посыпавшиеся стекла повредили мне лицо и палец - я закрывалась рукой", - рассказала женщина.Пострадавшей была оказана медицинская помощь.Как заявило ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в понедельник примерно за полчаса выпустили одну ракету из РСЗО "Точка-У" по городу Зимогорье и одну ракету из такого же орудия по городу Стаханов.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, украина, луганская народная республика, стаханов, сцкк
14:57 21.06.2022 (обновлено: 16:05 21.06.2022)
 
Следователи СК осмотрели последствия удара ракетой "Точки-У" по Зимогорью

Следователи СК осмотрели последствия удара ракетой "Точки-У" по Зимогорью в ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСледователи СК РФ работают на месте попадания ракеты "Точка-У" в городе Зимогорье в ЛНР. 21 июня 2022
Следователи СК РФ работают на месте попадания ракеты Точка-У в городе Зимогорье в ЛНР. 21 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Следователи СК РФ работают на месте попадания ракеты "Точка-У" в городе Зимогорье в ЛНР. 21 июня 2022
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ЗИМОГОРЬЕ (ЛНР), 21 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ осмотрели воронку на месте падения украинской ракеты комплекса "Точка-У" в Зимогорье в Луганской Народной республике и опросили пострадавшую, передаёт корреспондент РИА Новости.
Удар "Точкой-У" был нанесён украинскими военными по Зимогорью накануне вечером. На окраине города была обнаружена воронка от ракеты с фрагментами двигателя. Также на месте обнаружены номерные детали.
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"Они помогут установить, к какой военной части Украины относится эта ракета", - сообщил журналистам следователь.
Также следователи опросили пострадавшую мирную жительницу 1983 года рождения. "Мы были около подъезда, дети играли на улице. Неожиданно раздался взрыв, все побежали в подъезд. Посыпавшиеся стекла повредили мне лицо и палец - я закрывалась рукой", - рассказала женщина.
Пострадавшей была оказана медицинская помощь.
Как заявило ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в понедельник примерно за полчаса выпустили одну ракету из РСЗО "Точка-У" по городу Зимогорье и одну ракету из такого же орудия по городу Стаханов.
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