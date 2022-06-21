https://ria.ru/20220621/litva-1797135298.html
Предложения по ответным мерам Литве направят на этой неделе
Предложения по ответным мерам Литве направят на этой неделе - РИА Новости, 21.06.2022
Предложения по ответным мерам Литве направят на этой неделе
Предложения Калининградской области по ответным мерам на ограничение Литвой транзита будут направлены федеральным коллегам на этой неделе, заявил губернатор... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:48
2022-06-21T18:48
2022-06-21T18:48
экономика
мария захарова
маркус эдерер
литва
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796022081_0:352:3013:2047_1920x0_80_0_0_71c43e381dc5bb12131a69f273cabf29.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предложения Калининградской области по ответным мерам на ограничение Литвой транзита будут направлены федеральным коллегам на этой неделе, заявил губернатор Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Предложения относительно возможных ответных мер нами уже формируются, мы федеральным нашим коллегам обязательно их направим, на этой неделе договорились это сделать", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796022081_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_9027beee7525f998e134db4839976c40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мария захарова, маркус эдерер, литва, россия, евросоюз
Предложения по ответным мерам Литве направят на этой неделе
Губернатор Алиханов: предложения по ответным мерам Литве направят на этой неделе