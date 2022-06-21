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В Вильнюсе призвали обратиться к НАТО для размещения в Литве войск альянса - РИА Новости, 21.06.2022
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В Вильнюсе призвали обратиться к НАТО для размещения в Литве войск альянса
В Вильнюсе призвали обратиться к НАТО для размещения в Литве войск альянса - РИА Новости, 21.06.2022
В Вильнюсе призвали обратиться к НАТО для размещения в Литве войск альянса
Литве стоит воспользоваться ситуацией с остановкой железнодорожного транзита в Калининградскую область и попросить НАТО разместить в стране дивизию и серьезные... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:54
2022-06-21T17:54
в мире
литва
нато
евросоюз
россия
калининградская область
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Литве стоит воспользоваться ситуацией с остановкой железнодорожного транзита в Калининградскую область и попросить НАТО разместить в стране дивизию и серьезные средства противоракетной обороны, считает литовский дипломат, экс-секретарь министерства иностранных дел Литвы Альбинас Янушка.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер."Стоит воспользоваться этим "кризисом калининградского транзита" и доказать НАТО, что нам нужна даже не бригада, а как минимум дивизия, плюс очень серьезные воздушные и противоракетные средства защиты. О чем и наши политики (министерства) обороны не раз говорили. И они должны быть расположены физически в Литве, потому что... защищать Литву в соответствии с пятой статьей НАТО должна вся НАТО, а не одна бригада в Германии... Литва, хотела того или нет, получила аргументы, так воспользуемся же ими", - написал Янушка в соцсетях.Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".Министерство обороны Литвы неоднократно заявляло, что добивается усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в Литве до бригады. По словам командующего литовской армией генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса, выделяемая Германией Литве бригада прибудет в страну не в ближайшее время.
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в мире, литва, нато, евросоюз, россия, калининградская область
17:54 21.06.2022
 
В Вильнюсе призвали обратиться к НАТО для размещения в Литве войск альянса

Литовский дипломат Янушка: нужно попросить НАТО разместить в стране дивизию и средства ПРО

© AP Photo / Mindaugas KulbisБатальон НАТО во время учений в Литве
Батальон НАТО во время учений в Литве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Батальон НАТО во время учений в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Литве стоит воспользоваться ситуацией с остановкой железнодорожного транзита в Калининградскую область и попросить НАТО разместить в стране дивизию и серьезные средства противоракетной обороны, считает литовский дипломат, экс-секретарь министерства иностранных дел Литвы Альбинас Янушка.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
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"Стоит воспользоваться этим "кризисом калининградского транзита" и доказать НАТО, что нам нужна даже не бригада, а как минимум дивизия, плюс очень серьезные воздушные и противоракетные средства защиты. О чем и наши политики (министерства) обороны не раз говорили. И они должны быть расположены физически в Литве, потому что... защищать Литву в соответствии с пятой статьей НАТО должна вся НАТО, а не одна бригада в Германии... Литва, хотела того или нет, получила аргументы, так воспользуемся же ими", - написал Янушка в соцсетях.
Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".
Министерство обороны Литвы неоднократно заявляло, что добивается усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в Литве до бригады. По словам командующего литовской армией генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса, выделяемая Германией Литве бригада прибудет в страну не в ближайшее время.
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