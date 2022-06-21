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В ЕС считают, что Литва правильно исполняет санкции против России - РИА Новости, 21.06.2022
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В ЕС считают, что Литва правильно исполняет санкции против России
В ЕС считают, что Литва правильно исполняет санкции против России - РИА Новости, 21.06.2022
В ЕС считают, что Литва правильно исполняет санкции против России
В ЕС считают, что Литва, запретившая транзит через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область, правильно интерпретирует рекомендации Еврокомиссии по РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:27
2022-06-21T14:27
антон алиханов
маркус эдерер
мария захарова
россия
литва
калининградская область
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. В ЕС считают, что Литва, запретившая транзит через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область, правильно интерпретирует рекомендации Еврокомиссии по исполнению европейских антироссийских санкций, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".
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россия
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антон алиханов, маркус эдерер, мария захарова, россия, литва, калининградская область, евросоюз, санкции в отношении россии
14:27 21.06.2022
 
В ЕС считают, что Литва правильно исполняет санкции против России

Представитель ЕК Мамер: Литва правильно исполняет рекомендации по антироссийским санкциям

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Власти Литвы прекратили транзит части грузов по территории своей страны
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Власти Литвы прекратили транзит части грузов по территории своей страны - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Власти Литвы прекратили транзит части грузов по территории своей страны. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. В ЕС считают, что Литва, запретившая транзит через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область, правильно интерпретирует рекомендации Еврокомиссии по исполнению европейских антироссийских санкций, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Раз Литва начала исполнять санкции таким образом, значит так их и следует интерпретировать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, должна ли Литва запрещать транспортировку попавших под санкции товаров из РФ, если речь идет об их перевозке между Калининградской областью и остальной частью России.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".
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Антон АлихановМаркус ЭдерерМария ЗахароваРоссияЛитваКалининградская областьЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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