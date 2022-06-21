https://ria.ru/20220621/litva-1797028283.html

В ЕС считают, что Литва правильно исполняет санкции против России

В ЕС считают, что Литва правильно исполняет санкции против России - РИА Новости, 21.06.2022

В ЕС считают, что Литва правильно исполняет санкции против России

В ЕС считают, что Литва, запретившая транзит через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область, правильно интерпретирует рекомендации Еврокомиссии по РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:27

2022-06-21T14:27

2022-06-21T14:27

антон алиханов

маркус эдерер

мария захарова

россия

литва

калининградская область

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. В ЕС считают, что Литва, запретившая транзит через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область, правильно интерпретирует рекомендации Еврокомиссии по исполнению европейских антироссийских санкций, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".

https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796770426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

антон алиханов, маркус эдерер, мария захарова, россия, литва, калининградская область, евросоюз, санкции в отношении россии