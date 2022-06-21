https://ria.ru/20220621/litva-1797012022.html

Экс-премьер Литвы заявил о сомнениях из-за запрета транзита в Калининград

Экс-премьер Литвы заявил о сомнениях из-за запрета транзита в Калининград - РИА Новости, 21.06.2022

Экс-премьер Литвы заявил о сомнениях из-за запрета транзита в Калининград

У литовской оппозиции есть вопросы к властям в связи с прекращением железнодорожного транзита российских товаров в Калининградскую область, заявил во вторник... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:36

2022-06-21T13:36

2022-06-21T13:46

в мире

литва

евросоюз

санкции в отношении россии

калининградская область

россия

маркус эдерер

мария захарова

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У литовской оппозиции есть вопросы к властям в связи с прекращением железнодорожного транзита российских товаров в Калининградскую область, заявил во вторник журналистам председатель Демократической партии сейма, бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис.Россия в ходе вызова во вторник в МИД РФ посла ЕС Маркуса Эдерера потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры, говорится в сообщении на сайте министерства."У нас много опасений и вопросов, не национальный ли это перформанс... Оппозиция сегодня обсуждает, мы будем просить, чтобы на вопросы, связанные с санкциями ЕС, их применением в связи с транзитом в Калининградскую область... и нюансы, связанные с договорами с ЕС и РФ, а также двусторонними российско-литовскими договорами, нет ли предусмотренных исключений, все ли соответствует санкциям и духу соглашений, возможно, на эти вопросы могла бы ответить премьер-министр", - сказал Сквернялис. Его выступление транслировалось на портале LRT (Литовское радио и телевидение).Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".

https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796995673.html

https://ria.ru/20220621/es-1796986691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, евросоюз, санкции в отношении россии, калининградская область, россия, маркус эдерер, мария захарова, антон алиханов