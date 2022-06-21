13:36 21.06.2022 (обновлено: 13:46 21.06.2022)
Экс-премьер Литвы заявил о сомнениях из-за запрета транзита в Калининград
Экс-премьер Литвы: у оппозиции есть вопросы из-за прекращения транзита в Калининград
© AP Photo / Mindaugas KulbisБывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Бывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У литовской оппозиции есть вопросы к властям в связи с прекращением железнодорожного транзита российских товаров в Калининградскую область, заявил во вторник журналистам председатель Демократической партии сейма, бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис.
Россия в ходе вызова во вторник в МИД РФ посла ЕС Маркуса Эдерера потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры, говорится в сообщении на сайте министерства.
"У нас много опасений и вопросов, не национальный ли это перформанс... Оппозиция сегодня обсуждает, мы будем просить, чтобы на вопросы, связанные с санкциями ЕС, их применением в связи с транзитом в Калининградскую область... и нюансы, связанные с договорами с ЕС и РФ, а также двусторонними российско-литовскими договорами, нет ли предусмотренных исключений, все ли соответствует санкциям и духу соглашений, возможно, на эти вопросы могла бы ответить премьер-министр", - сказал Сквернялис. Его выступление транслировалось на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".