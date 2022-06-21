https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ

Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ - РИА Новости, 21.06.2022

Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ

Вильнюс фактически заблокировал сухопутный транспортный коридор, соединяющий "материковую" Россию с Калининградской областью. По предварительным прогнозам,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T08:00

2022-06-21T08:00

2022-06-21T13:17

антон алиханов

константин косачев

андрей климов

россия

литва

калининградская область

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796829623_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3617d32b46004de51338bbb390530402.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Вильнюс фактически заблокировал сухопутный транспортный коридор, соединяющий "материковую" Россию с Калининградской областью. По предварительным прогнозам, поставки в анклав могут сократиться вчетверо, а список товаров уменьшится наполовину. РИА Новости разбиралось в ситуации.Отрезанный регионТранзит санкционных товаров Вильнюс запретил с 18 июня, заявив, что согласовал действия с Евросоюзом. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, это примерно 40-50 процентов номенклатуры грузов, эмбарго на которые способно привести к экономическому удушению региона.Как считает бывший вице-президент Калининградской торгово-промышленной палаты Дмитрий Чемакин, объем поставок может упасть в четыре раза. Впрочем, местные власти и бизнес заранее готовились к трудностям, поэтому крайне негативных сценариев рассчитывают избежать.Пока же планируют увеличить количество паромов, которые будут курсировать между Усть-Лугой и Балтийском. Сейчас на линии работают четыре судна, в сентябре появится еще одно. В случае полной транспортной блокады Калининградской области потребуется порядка 20 судов разного класса, но даже пяти хватит, чтобы на 100 процентов загрузить железнодорожно-паромный комплекс в Балтийске. Траты на развитие инфраструктуры, по предварительной оценке Алиханова, составят около десяти миллиардов рублей. Глава области надеется на помощь федерального центра.Впрочем, скорость строительства зависит не только от источника и объема финансирования, но и логистики — стройматериалы тоже под санкциями. К тому же, как рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, в августе через Литву перестанут завозить уголь, а в декабре — остальные виды топлива."С начала кризиса многие предприятия начали переходить на паромные перевозки, понимая, что рано ли поздно Литва закроет границы. Но к нам корабли плывут полностью забитые, а в Усть-Лугу — пустыми. Если море останется единственной возможностью для транзита, понадобятся субсидии из федерального центра. Иначе для потребителей цены на ввозимые товары окажутся очень высокими", — говорит бизнес-омбудсмен по Калининградской области Светлана Нижегородова. При этом правозащитница уверена: с нужным количеством паромов и финансовой поддержкой перевозчика влияние санкций на регион удастся свести к минимуму.Вопреки соглашениямВ 2021-м 50 процентов грузов попали в область по железной дороге, 40 — по морю, десять процентов — при помощи автомобилей и самолетов. Пятый пакет европейских санкций, введенный против России в апреле 2022-го, коснулся грузоперевозок, но Калининград был исключением. Считалось, что это связано с подписанными в начале 2000-х соглашениями, по которым Литва обязалась не мешать поставкам в российский эксклав, чтобы попасть в Евросоюз.Вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев заявил, что Литва нарушила международно-правовые акты, когда запретила транзит товаров. Помимо договоренностей между Россией и ЕС, он упомянул соглашение по тарифам и торговле ВТО и международные транспортные конвенции. Политик не исключил, что в перспективе Запад может нарушить еще и Конвенцию ООН по морскому праву, благодаря которой корабли приходят в Калининградскую область через нейтральные воды. Есть вероятность, что аналогичным образом противники России поступят и с воздушным пространством, считает сенатор.Член Совета Федерации Андрей Климов назвал блокаду прямой агрессией и предложил прибегнуть к самозащите. Его коллега Андрей Клишас расценил литовские ограничения как посягательство на суверенитет России и посчитал возможным "очень жесткий" ответ. "Пусть они посмотрят на Украину и подумают, какие еще методы могут быть с нашей стороны", — сообщил сенатор Сергей Цеков.МИД России потребовал от литовских властей немедленно отменить все введенные ограничения, которые Москва считает "открыто враждебными". В противном случае Россия оставляет за собой право на ответные действия. При этом какой именно может быть реакция, в ведомстве не пояснили."Отключить свет, перекрыть газ"В западных СМИ популярна версия о том, что случае блокады Калининградской области Россия пробьет к ней так называемый Сувалкский коридор с территории Белоруссии. Его протяженность составляет около 65 километров напрямик или порядка 100 километров вдоль польско-литовской границы. Маршрут получил название в честь польского города Сувалки.Однако эксперты считают военный сценарий наименее вероятным из всех возможных. Несмотря на публичные заявления, политики и дипломаты понимают: вторжение в одну из стран НАТО может привести к непоправимым последствиям, вплоть до развязывания третьей мировой войны."Литва блокировала Калининград на суше, и мы при поддержке Белоруссии можем ответить ей тем же. Причем пострадает вся Прибалтика, местные порты окажутся полностью бесполезными", — поясняет редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.С ним согласен экономист Леонид Хазанов, но к транспортной блокаде он предлагает добавить энергетическую. "В Клайпеде стоит терминал по переработке сжиженного газа. Его пропускная способность — четыре миллиарда кубометров. Если Россия перестанет продавать литовцам голубое топливо, без единого выстрела остановится не только данное предприятие, но и вся местная чахлая промышленность", — указывает эксперт.Тем не менее специалисты полагают, что попытки достигнуть соглашения с литовцами ни к чему не приведут. Какие-то шансы на успех возможны только в переговорах с Евросоюзом, где есть разные мнения относительно отношений с Москвой.В начале апреля Вильнюс заявил о полной газовой независимости от Москвы. Однако специалисты не исключают, что речь идет о поставках по трубопроводу, в то время как сжиженный газ, в том числе российский, как возили, так и возят по морю.К тому же звучат предложения отключить Литву от единого электрического кольца БРЭЛЛ, в которое входят также Россия, Белоруссия, Латвия и Эстония. Страны Балтии собирались покинуть энергетическую систему к 2025-му, но в данном случае Вильнюс могут поторопить.

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783770722.html

https://ria.ru/20220617/putin-1796272959.html

россия

литва

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антон алиханов, константин косачев, андрей климов, россия, литва, калининградская область, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, оон