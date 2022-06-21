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Народная милиция ЛНР вплотную подошла к Лисичанску - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/lisichansk-1797035923.html
Народная милиция ЛНР вплотную подошла к Лисичанску
Народная милиция ЛНР вплотную подошла к Лисичанску - РИА Новости, 21.06.2022
Народная милиция ЛНР вплотную подошла к Лисичанску
Силы Луганской Народной республики вплотную подошли к Лисичанску, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:45
2022-06-21T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
россия
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной республики вплотную подошли к Лисичанску, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Если мы берем направление Лисичанск, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населенному пункту. Уже без оптических приборов можно наблюдать данный населенный пункт. Это позволяет работать нашим подразделениям. Более того, средства обнаружения и разведки полностью покрывает данный населенный пункт, контролирует происходящее там", — заявил он в эфире Первого канала.По его словам, подразделения республики и российские войска полностью контролируют город"Оперативное окружение уже существует, но есть ли необходимость в физическом окружении этого пункта — пока это решение командованием нашим не принято. Поскольку иногда очень эффективно оперативное окружение, оно изматывает противника", — сказал Марочко.В Северодонецке войска Украины понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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лисичанск
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, лисичанск, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:45 21.06.2022 (обновлено: 17:00 21.06.2022)
 
Народная милиция ЛНР вплотную подошла к Лисичанску

Представитель ЛНР Марочко: подразделения Народной милиции вплотную подошли к Лисичанску

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной республики вплотную подошли к Лисичанску, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Если мы берем направление Лисичанск, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населенному пункту. Уже без оптических приборов можно наблюдать данный населенный пункт. Это позволяет работать нашим подразделениям. Более того, средства обнаружения и разведки полностью покрывает данный населенный пункт, контролирует происходящее там", — заявил он в эфире Первого канала.
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"Оперативное окружение уже существует, но есть ли необходимость в физическом окружении этого пункта — пока это решение командованием нашим не принято. Поскольку иногда очень эффективно оперативное окружение, оно изматывает противника", — сказал Марочко.
В Северодонецке войска Украины понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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