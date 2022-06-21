https://ria.ru/20220621/lisichansk-1797035923.html

Народная милиция ЛНР вплотную подошла к Лисичанску

Народная милиция ЛНР вплотную подошла к Лисичанску - РИА Новости, 21.06.2022

Народная милиция ЛНР вплотную подошла к Лисичанску

Силы Луганской Народной республики вплотную подошли к Лисичанску, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:45

2022-06-21T14:45

2022-06-21T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

россия

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной республики вплотную подошли к Лисичанску, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Если мы берем направление Лисичанск, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населенному пункту. Уже без оптических приборов можно наблюдать данный населенный пункт. Это позволяет работать нашим подразделениям. Более того, средства обнаружения и разведки полностью покрывает данный населенный пункт, контролирует происходящее там", — заявил он в эфире Первого канала.По его словам, подразделения республики и российские войска полностью контролируют город"Оперативное окружение уже существует, но есть ли необходимость в физическом окружении этого пункта — пока это решение командованием нашим не принято. Поскольку иногда очень эффективно оперативное окружение, оно изматывает противника", — сказал Марочко.В Северодонецке войска Украины понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220621/minoborony-1797015903.html

лисичанск

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, лисичанск, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр