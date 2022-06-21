14:45 21.06.2022 (обновлено: 17:00 21.06.2022)
Народная милиция ЛНР вплотную подошла к Лисичанску
Представитель ЛНР Марочко: подразделения Народной милиции вплотную подошли к Лисичанску
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной республики вплотную подошли к Лисичанску, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Если мы берем направление Лисичанск, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населенному пункту. Уже без оптических приборов можно наблюдать данный населенный пункт. Это позволяет работать нашим подразделениям. Более того, средства обнаружения и разведки полностью покрывает данный населенный пункт, контролирует происходящее там", — заявил он в эфире Первого канала.
По его словам, подразделения республики и российские войска полностью контролируют город
"Оперативное окружение уже существует, но есть ли необходимость в физическом окружении этого пункта — пока это решение командованием нашим не принято. Поскольку иногда очень эффективно оперативное окружение, оно изматывает противника", — сказал Марочко.
В Северодонецке войска Украины понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".