https://ria.ru/20220621/lekarstva-1797032183.html
Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра"
Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра" - РИА Новости, 21.06.2022
Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра"
Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медизделий, закупаемых фондом "Круг добра", сообщил... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:38
2022-06-21T14:38
2022-06-21T14:46
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медизделий, закупаемых фондом "Круг добра", сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру ввоза лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра".Он отметил, что это позволит ускорить процесс обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
https://ria.ru/20220615/lekarstvo-1795384137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, владимир путин, россия
14:38 21.06.2022 (обновлено: 14:46 21.06.2022)
Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра"
Помощник министра Кузнецов: Минздрав упростит ввоз лекарств для фонда "Круг добра"