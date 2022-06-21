https://ria.ru/20220621/lekarstva-1797032183.html

Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра"

Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра" - РИА Новости, 21.06.2022

Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра"

Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медизделий, закупаемых фондом "Круг добра", сообщил... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:38

2022-06-21T14:38

2022-06-21T14:46

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медизделий, закупаемых фондом "Круг добра", сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру ввоза лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра".Он отметил, что это позволит ускорить процесс обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

https://ria.ru/20220615/lekarstvo-1795384137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, владимир путин, россия