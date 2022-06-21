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Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра" - РИА Новости, 21.06.2022
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Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра"
Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра" - РИА Новости, 21.06.2022
Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра"
Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медизделий, закупаемых фондом "Круг добра", сообщил... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:38
2022-06-21T14:46
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медизделий, закупаемых фондом "Круг добра", сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру ввоза лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра".Он отметил, что это позволит ускорить процесс обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
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общество, здоровье - общество, владимир путин, россия
14:38 21.06.2022 (обновлено: 14:46 21.06.2022)
 
Минздрав упростит ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра"

Помощник министра Кузнецов: Минздрав упростит ввоз лекарств для фонда "Круг добра"

© Pexels / Polina TankilevitchТермометр и лекарства на детской кроватке
Термометр и лекарства на детской кроватке
© Pexels / Polina Tankilevitch
Термометр и лекарства на детской кроватке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медизделий, закупаемых фондом "Круг добра", сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру ввоза лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра".
"Во исполнение поручения президента Российской Федерации Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медицинских изделий, закупаемых Фондом "Круг добра", - сказал Кузнецов журналистам.
Он отметил, что это позволит ускорить процесс обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
Лекарство - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 11:11
Ребенок из Луганска получил лекарство от фонда "Круг добра"
 
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