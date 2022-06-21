https://ria.ru/20220621/lekarstva-1796908057.html

В Госдуме предложили ускорить регистрацию новых лекарств, пишут "Ведомости"

В Госдуме предложили ускорить регистрацию новых лекарств, пишут "Ведомости" - РИА Новости, 21.06.2022

В Госдуме предложили ускорить регистрацию новых лекарств, пишут "Ведомости"

В Госдуме РФ собираются подготовить законопроект, упрощающий регистрацию новых лекарств в России, а также изучить полезные побочные эффекты уже существующих,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T02:26

2022-06-21T02:26

2022-06-21T02:26

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Госдуме РФ собираются подготовить законопроект, упрощающий регистрацию новых лекарств в России, а также изучить полезные побочные эффекты уже существующих, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы Александра Петрова.Это получится благодаря сокращению бюрократических процедур, переходу на электронный документооборот и ускоренному выводу на рынок отдельных препаратов, говорится в статье.Петров предлагает исследовать еще не известные позитивные и негативные эффекты уже существующих препаратов за счет увеличения числа клинических баз. Например, ученые исследовали виагру как препарат от стенокардии, а в результате получили побочный эффект совершенно иного характера, сказал депутат. Теперь она позиционируется как средство для повышения потенции.Также возможно появление системы треков, которая разделит лекарства на те, которые необходимо быстро выводить на рынок из-за чрезвычайной ситуации (например, вакцины и препараты для профилактики и лечения коронавируса, лекарства, необходимые при жизнеугрожающих состояниях и редких заболеваниях), и те, которым подходит стандартная регистрация, пишет издание.Петров также отметил, что выбором препаратов, быстро выводимых на рынок, должна заниматься межведомственная комиссия, оценив при этом соотношение риска и пользы.

https://ria.ru/20220620/zdorove-1796734751.html

https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795448572.html

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общество, госдума рф, россия, москва