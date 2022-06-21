https://ria.ru/20220621/lekarstv-1797155749.html
Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок
Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок - РИА Новости, 21.06.2022
Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок
Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок, в ряде случаев она уже применяется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:06
2022-06-21T20:06
2022-06-21T20:06
общество
здоровье - общество
россия
евразийская экономическая комиссия
госдума рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок, в ряде случаев она уже применяется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на члена комитета по охране здоровья Госдумы Александра Петрова сообщила, что депутаты планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, упрощающий в России регистрацию новых лекарств.В настоящее время возможность ускоренного вывода на рынок лекарственных препаратов уже возможна благодаря вступлению в силу решения Евразийской экономической комиссии об изменениях в правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, пояснили в пресс-службе."Разделом VII Правил предусмотрена ускоренная и условная регистрация лекарственных препаратов, в том числе в исключительных случаях, с установлением дополнительных пострегистрационных требований, таких как реализация плана управления рисками, проведение пострегистрационных исследований безопасности и различных аспектов эффективности лекарственного препарата, которые не могут быть исследованы до начала реализации лекарственного препарата", - отметили в Минздраве.В отношении определенных категорий лекарственных препаратов - для лечения орфанных, серьезных, тяжелых инвалидизирующих или угрожающих жизни заболеваний может быть регистрация на основании менее полных, чем обычно данных, но при выполнении установленных особых обязательств, уточнили в пресс-службе.Срок проведения ускоренной регистрации по правилам Евразийской экономической комиссии не превышает 100 рабочих дней с даты подачи заявления, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220621/lekarstva-1797032183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, евразийская экономическая комиссия, госдума рф
Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок
Минздрав поддержал распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок, в ряде случаев она уже применяется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на члена комитета по охране здоровья Госдумы
Александра Петрова сообщила, что депутаты планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, упрощающий в России
регистрацию новых лекарств.
"Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода на рынок лекарств", - говорится в сообщении.
В настоящее время возможность ускоренного вывода на рынок лекарственных препаратов уже возможна благодаря вступлению в силу решения Евразийской экономической комиссии
об изменениях в правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, пояснили в пресс-службе.
"Разделом VII Правил предусмотрена ускоренная и условная регистрация лекарственных препаратов, в том числе в исключительных случаях, с установлением дополнительных пострегистрационных требований, таких как реализация плана управления рисками, проведение пострегистрационных исследований безопасности и различных аспектов эффективности лекарственного препарата, которые не могут быть исследованы до начала реализации лекарственного препарата", - отметили в Минздраве.
В отношении определенных категорий лекарственных препаратов - для лечения орфанных, серьезных, тяжелых инвалидизирующих или угрожающих жизни заболеваний может быть регистрация на основании менее полных, чем обычно данных, но при выполнении установленных особых обязательств, уточнили в пресс-службе.
Срок проведения ускоренной регистрации по правилам Евразийской экономической комиссии не превышает 100 рабочих дней с даты подачи заявления, подчеркнули в министерстве.