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Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок - РИА Новости, 21.06.2022
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Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок
Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок - РИА Новости, 21.06.2022
Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок
Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок, в ряде случаев она уже применяется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:06
2022-06-21T20:06
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здоровье - общество
россия
евразийская экономическая комиссия
госдума рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок, в ряде случаев она уже применяется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на члена комитета по охране здоровья Госдумы Александра Петрова сообщила, что депутаты планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, упрощающий в России регистрацию новых лекарств.В настоящее время возможность ускоренного вывода на рынок лекарственных препаратов уже возможна благодаря вступлению в силу решения Евразийской экономической комиссии об изменениях в правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, пояснили в пресс-службе."Разделом VII Правил предусмотрена ускоренная и условная регистрация лекарственных препаратов, в том числе в исключительных случаях, с установлением дополнительных пострегистрационных требований, таких как реализация плана управления рисками, проведение пострегистрационных исследований безопасности и различных аспектов эффективности лекарственного препарата, которые не могут быть исследованы до начала реализации лекарственного препарата", - отметили в Минздраве.В отношении определенных категорий лекарственных препаратов - для лечения орфанных, серьезных, тяжелых инвалидизирующих или угрожающих жизни заболеваний может быть регистрация на основании менее полных, чем обычно данных, но при выполнении установленных особых обязательств, уточнили в пресс-службе.Срок проведения ускоренной регистрации по правилам Евразийской экономической комиссии не превышает 100 рабочих дней с даты подачи заявления, подчеркнули в министерстве.
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общество, здоровье - общество, россия, евразийская экономическая комиссия, госдума рф
20:06 21.06.2022
 
Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок

Минздрав поддержал распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКонвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок, в ряде случаев она уже применяется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на члена комитета по охране здоровья Госдумы Александра Петрова сообщила, что депутаты планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, упрощающий в России регистрацию новых лекарств.
"Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода на рынок лекарств", - говорится в сообщении.
В настоящее время возможность ускоренного вывода на рынок лекарственных препаратов уже возможна благодаря вступлению в силу решения Евразийской экономической комиссии об изменениях в правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, пояснили в пресс-службе.
"Разделом VII Правил предусмотрена ускоренная и условная регистрация лекарственных препаратов, в том числе в исключительных случаях, с установлением дополнительных пострегистрационных требований, таких как реализация плана управления рисками, проведение пострегистрационных исследований безопасности и различных аспектов эффективности лекарственного препарата, которые не могут быть исследованы до начала реализации лекарственного препарата", - отметили в Минздраве.
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В отношении определенных категорий лекарственных препаратов - для лечения орфанных, серьезных, тяжелых инвалидизирующих или угрожающих жизни заболеваний может быть регистрация на основании менее полных, чем обычно данных, но при выполнении установленных особых обязательств, уточнили в пресс-службе.
Срок проведения ускоренной регистрации по правилам Евразийской экономической комиссии не превышает 100 рабочих дней с даты подачи заявления, подчеркнули в министерстве.
 
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