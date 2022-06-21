https://ria.ru/20220621/lekarstv-1797155749.html

Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок

Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок - РИА Новости, 21.06.2022

Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок

Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок, в ряде случаев она уже применяется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:06

2022-06-21T20:06

2022-06-21T20:06

общество

здоровье - общество

россия

евразийская экономическая комиссия

госдума рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России в целом поддерживает распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок, в ряде случаев она уже применяется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на члена комитета по охране здоровья Госдумы Александра Петрова сообщила, что депутаты планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, упрощающий в России регистрацию новых лекарств.В настоящее время возможность ускоренного вывода на рынок лекарственных препаратов уже возможна благодаря вступлению в силу решения Евразийской экономической комиссии об изменениях в правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, пояснили в пресс-службе."Разделом VII Правил предусмотрена ускоренная и условная регистрация лекарственных препаратов, в том числе в исключительных случаях, с установлением дополнительных пострегистрационных требований, таких как реализация плана управления рисками, проведение пострегистрационных исследований безопасности и различных аспектов эффективности лекарственного препарата, которые не могут быть исследованы до начала реализации лекарственного препарата", - отметили в Минздраве.В отношении определенных категорий лекарственных препаратов - для лечения орфанных, серьезных, тяжелых инвалидизирующих или угрожающих жизни заболеваний может быть регистрация на основании менее полных, чем обычно данных, но при выполнении установленных особых обязательств, уточнили в пресс-службе.Срок проведения ускоренной регистрации по правилам Евразийской экономической комиссии не превышает 100 рабочих дней с даты подачи заявления, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220621/lekarstva-1797032183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, евразийская экономическая комиссия, госдума рф