https://ria.ru/20220621/lavrov-1797177110.html
Лавров 22 июня посетит Тегеран с официальным визитом
Лавров 22 июня посетит Тегеран с официальным визитом - РИА Новости, 21.06.2022
Лавров 22 июня посетит Тегеран с официальным визитом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит в среду Иран, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T23:02
2022-06-21T23:02
2022-06-21T23:17
в мире
мария захарова
иран
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит в среду Иран, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Завтра С.В. Лавров посетит с официальным визитом Иран", - написал Ульянов в Telegram.Ранее в МИД Ирана заявили, что ждут Лаврова в конце недели. Как заявил в понедельник официальный представитель МИД республики Саид Хатибзаде, будут проведены переговоры по расширению сотрудничества России и Ирана в евразийском и кавказском регионе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что даты визита Лаврова в Иран прорабатываются.
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в мире, мария захарова, иран
23:02 21.06.2022 (обновлено: 23:17 21.06.2022)
Лавров 22 июня посетит Тегеран с официальным визитом
Лавров 22 июня посетит Тегеран с официальным визитом