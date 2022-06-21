https://ria.ru/20220621/lavrov-1797177110.html

Лавров 22 июня посетит Тегеран с официальным визитом

Лавров 22 июня посетит Тегеран с официальным визитом - РИА Новости, 21.06.2022

Лавров 22 июня посетит Тегеран с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит в среду Иран, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T23:02

2022-06-21T23:02

2022-06-21T23:17

в мире

мария захарова

иран

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит в среду Иран, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Завтра С.В. Лавров посетит с официальным визитом Иран", - написал Ульянов в Telegram.Ранее в МИД Ирана заявили, что ждут Лаврова в конце недели. Как заявил в понедельник официальный представитель МИД республики Саид Хатибзаде, будут проведены переговоры по расширению сотрудничества России и Ирана в евразийском и кавказском регионе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что даты визита Лаврова в Иран прорабатываются.

https://ria.ru/20220621/aktsiya-1797174707.html

иран

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в мире, мария захарова, иран