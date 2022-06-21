https://ria.ru/20220621/kushanashvili-1797069454.html

Кушанашвили нашел долги у Киркорова

Кушанашвили нашел долги у Киркорова - РИА Новости, 21.06.2022

Кушанашвили нашел долги у Киркорова

Отар Кушанашвили в авторской программе на YouTube заявил, что после отмены концертов Филиппа Киркорова в ряде городов артист не может отдать кредиты. По словам... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:00

2022-06-21T17:00

2022-06-21T17:00

шоубиз

знаменитости

отар кушанашвили

филипп киркоров

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторской программе на YouTube заявил, что после отмены концертов Филиппа Киркорова в ряде городов артист не может отдать кредиты. По словам ведущего, ссуды певец брал для постановки шоу для своего юбилейного турне.Он сравнил Киркорова с певицей Мадонной по качеству шоу, отметив, что о его концертах говорят годами.Концерты Киркорова в последнее время стали отменять по всей стране – в частности, по инициативе организаторов не состоялось шоу в Майкопе 18 июня. До этого выступления Филиппа были отменены в Пятигорске и Ставрополе.

https://ria.ru/20220607/kirkorov-1793699345.html

https://ria.ru/20220607/kirkorov-1793806929.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, отар кушанашвили, филипп киркоров, шоу-бизнес