Кушанашвили нашел долги у Киркорова
Кушанашвили рассказал о долгах по кредитам Киркорова
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторской программе на YouTube заявил, что после отмены концертов Филиппа Киркорова в ряде городов артист не может отдать кредиты. По словам ведущего, ссуды певец брал для постановки шоу для своего юбилейного турне.
"Ему возбраняют выступать – раз. Его обвинили в надругательстве над святыней, крестом и приписали неуважение к верующим – два. Из-за того, что выступлений стало меньше, ему неоткуда отдавать ссуды, которые он брал, чтобы это пиршество, а он умеет это делать, он не может отдать", – заявил Кушанашвили.
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Он сравнил Киркорова с певицей Мадонной по качеству шоу, отметив, что о его концертах говорят годами.
"У него турне, это его работа, его хлеб – выступать, дарить людям искусство, как он наивно полагает, он дарит его людям за цену, составляющую годовую зарплату жителя любого города", – сообщил Отар.
Концерты Киркорова в последнее время стали отменять по всей стране – в частности, по инициативе организаторов не состоялось шоу в Майкопе 18 июня. До этого выступления Филиппа были отменены в Пятигорске и Ставрополе.
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