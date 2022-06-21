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Кушанашвили нашел долги у Киркорова - РИА Новости, 21.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220621/kushanashvili-1797069454.html
Кушанашвили нашел долги у Киркорова
Кушанашвили нашел долги у Киркорова - РИА Новости, 21.06.2022
Кушанашвили нашел долги у Киркорова
Отар Кушанашвили в авторской программе на YouTube заявил, что после отмены концертов Филиппа Киркорова в ряде городов артист не может отдать кредиты. По словам... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:00
2022-06-21T17:00
шоубиз
знаменитости
отар кушанашвили
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторской программе на YouTube заявил, что после отмены концертов Филиппа Киркорова в ряде городов артист не может отдать кредиты. По словам ведущего, ссуды певец брал для постановки шоу для своего юбилейного турне.Он сравнил Киркорова с певицей Мадонной по качеству шоу, отметив, что о его концертах говорят годами.Концерты Киркорова в последнее время стали отменять по всей стране – в частности, по инициативе организаторов не состоялось шоу в Майкопе 18 июня. До этого выступления Филиппа были отменены в Пятигорске и Ставрополе.
https://ria.ru/20220607/kirkorov-1793699345.html
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знаменитости, отар кушанашвили, филипп киркоров, шоу-бизнес
17:00 21.06.2022
 
Кушанашвили нашел долги у Киркорова

Кушанашвили рассказал о долгах по кредитам Киркорова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист Отар Кушанашвили
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Отар Кушанашвили в авторской программе на YouTube заявил, что после отмены концертов Филиппа Киркорова в ряде городов артист не может отдать кредиты. По словам ведущего, ссуды певец брал для постановки шоу для своего юбилейного турне.

"Ему возбраняют выступать – раз. Его обвинили в надругательстве над святыней, крестом и приписали неуважение к верующим – два. Из-за того, что выступлений стало меньше, ему неоткуда отдавать ссуды, которые он брал, чтобы это пиршество, а он умеет это делать, он не может отдать", – заявил Кушанашвили.

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В Ставрополе отменили концерт Киркорова
Он сравнил Киркорова с певицей Мадонной по качеству шоу, отметив, что о его концертах говорят годами.

"У него турне, это его работа, его хлеб – выступать, дарить людям искусство, как он наивно полагает, он дарит его людям за цену, составляющую годовую зарплату жителя любого города", – сообщил Отар.

Концерты Киркорова в последнее время стали отменять по всей стране – в частности, по инициативе организаторов не состоялось шоу в Майкопе 18 июня. До этого выступления Филиппа были отменены в Пятигорске и Ставрополе.
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