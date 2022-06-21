https://ria.ru/20220621/kurs-1797124525.html

Курс доллара упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года

Курс доллара упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 21.06.2022

Курс доллара упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года

Рубль сильно укрепляется к доллару и евро, американская валюта упала ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года, евро уже торгуется по 56,5 рубля, следует из... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:13

2022-06-21T18:13

2022-06-21T18:23

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рубль сильно укрепляется к доллару и евро, американская валюта упала ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года, евро уже торгуется по 56,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.17 мск снижается на 1,79 рубля, до 53,84 рубля, евро – на 2,35 рубля, до 56,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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