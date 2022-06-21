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Курс доллара упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года
Курс доллара упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 21.06.2022
Курс доллара упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года
Рубль сильно укрепляется к доллару и евро, американская валюта упала ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года, евро уже торгуется по 56,5 рубля, следует из... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:13
2022-06-21T18:13
2022-06-21T18:23
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рубль сильно укрепляется к доллару и евро, американская валюта упала ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года, евро уже торгуется по 56,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.17 мск снижается на 1,79 рубля, до 53,84 рубля, евро – на 2,35 рубля, до 56,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:13 21.06.2022 (обновлено: 18:23 21.06.2022)
Курс доллара упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года
Курс доллара на Московской бирже упал до 53,84 рубля впервые с июня 2015 года