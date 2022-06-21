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Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года

Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года - РИА Новости, 21.06.2022

Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года

Рубль сильно вырос по итогам торгов на Московской бирже , евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года, следует из данных сайте торговой площадки. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:28

2022-06-21T17:28

2022-06-21T19:14

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рубль сильно вырос по итогам торгов на Московской бирже , евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года, следует из данных сайте торговой площадки.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным на 19:00 мск опустился на 2,59 рубля, до 56,26 рубля.Доллар потерял 1,86 рубля, составив 53,77 рубля.В начале торгов во вторник курс евро снизился на 93 копейки, до 57,91 рубля, а доллар —на 71 копейку, до 55,7 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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