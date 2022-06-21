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Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года
Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года - РИА Новости, 21.06.2022
Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года
Рубль сильно вырос по итогам торгов на Московской бирже , евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года, следует из данных сайте торговой площадки. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:28
2022-06-21T17:28
2022-06-21T19:14
россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рубль сильно вырос по итогам торгов на Московской бирже , евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года, следует из данных сайте торговой площадки.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным на 19:00 мск опустился на 2,59 рубля, до 56,26 рубля.Доллар потерял 1,86 рубля, составив 53,77 рубля.В начале торгов во вторник курс евро снизился на 93 копейки, до 57,91 рубля, а доллар —на 71 копейку, до 55,7 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евро, экономика, московская биржа, валюта, курс доллара, курс рубля, рубль, доллар, динамика курсов валют
17:28 21.06.2022 (обновлено: 19:14 21.06.2022)
Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года
Курс евро на Московской бирже опустился до 56,26 рубля впервые с 2015 года
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Рубль сильно вырос по итогам торгов на Московской бирже , евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года, следует из данных сайте
торговой площадки.
Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным на 19:00 мск опустился на 2,59 рубля, до 56,26 рубля.
Доллар потерял 1,86 рубля, составив 53,77 рубля.
В начале торгов во вторник курс евро снизился на 93 копейки, до 57,91 рубля, а доллар —на 71 копейку, до 55,7 рубля.