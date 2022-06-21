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Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 21.06.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220621/kurs-1796937869.html
Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года
Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 21.06.2022
Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года
Рубль в начале торгов дорожает и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:12
2022-06-21T10:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
московская биржа
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов дорожает и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.Так, американская валюта расчетами "завтра" на 10:12 мск теряет 54 копейки, достигая 55,09 рубля, евро — снижается на 93 копейки, до 57,91 рубля.Минутами ранее курс доллара впервые с июня 2015 года упал ниже 55 рублей.К 10:06 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,11 процента, до 2401,77 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,5 процента, до 1364,43 пункта.Мировые цены на нефть во вторник утром укрепляются. По состоянию на 09:43 мск цена августовских фьючерсов на марку Brent растет на 0,46 процента, до 114,66 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI — на 1,42 процента, до 109,5 доллара.
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экономика, россия, курс рубля, курс доллара, московская биржа
10:12 21.06.2022 (обновлено: 10:42 21.06.2022)
 
Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символом доллара
Электронное табло с символом доллара - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов дорожает и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.
Так, американская валюта расчетами "завтра" на 10:12 мск теряет 54 копейки, достигая 55,09 рубля, евро — снижается на 93 копейки, до 57,91 рубля.
Минутами ранее курс доллара впервые с июня 2015 года упал ниже 55 рублей.
К 10:06 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,11 процента, до 2401,77 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,5 процента, до 1364,43 пункта.
Мировые цены на нефть во вторник утром укрепляются. По состоянию на 09:43 мск цена августовских фьючерсов на марку Brent растет на 0,46 процента, до 114,66 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI — на 1,42 процента, до 109,5 доллара.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияКурс рубляКурс доллараМосковская биржа
 
 
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