https://ria.ru/20220621/kurs-1796937869.html

Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года

Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 21.06.2022

Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года

Рубль в начале торгов дорожает и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:12

2022-06-21T10:12

2022-06-21T10:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

курс рубля

курс доллара

московская биржа

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов дорожает и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.Так, американская валюта расчетами "завтра" на 10:12 мск теряет 54 копейки, достигая 55,09 рубля, евро — снижается на 93 копейки, до 57,91 рубля.Минутами ранее курс доллара впервые с июня 2015 года упал ниже 55 рублей.К 10:06 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,11 процента, до 2401,77 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,5 процента, до 1364,43 пункта.Мировые цены на нефть во вторник утром укрепляются. По состоянию на 09:43 мск цена августовских фьючерсов на марку Brent растет на 0,46 процента, до 114,66 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI — на 1,42 процента, до 109,5 доллара.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля, курс доллара, московская биржа