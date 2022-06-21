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Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года
Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 21.06.2022
Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года
Рубль в начале торгов дорожает и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:12
2022-06-21T10:12
2022-06-21T10:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
московская биржа
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов дорожает и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.Так, американская валюта расчетами "завтра" на 10:12 мск теряет 54 копейки, достигая 55,09 рубля, евро — снижается на 93 копейки, до 57,91 рубля.Минутами ранее курс доллара впервые с июня 2015 года упал ниже 55 рублей.К 10:06 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,11 процента, до 2401,77 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,5 процента, до 1364,43 пункта.Мировые цены на нефть во вторник утром укрепляются. По состоянию на 09:43 мск цена августовских фьючерсов на марку Brent растет на 0,46 процента, до 114,66 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI — на 1,42 процента, до 109,5 доллара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, курс рубля, курс доллара, московская биржа
10:12 21.06.2022 (обновлено: 10:42 21.06.2022)
Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года