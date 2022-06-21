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В Россию вернулись последние экспонаты Эрмитажа - РИА Новости, 21.06.2022
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Культура
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В Россию вернулись последние экспонаты Эрмитажа
В Россию вернулись последние экспонаты Эрмитажа - РИА Новости, 21.06.2022
В Россию вернулись последние экспонаты Эрмитажа
Последние экспонаты Государственного Эрмитажа, находившиеся за рубежом, вернулись обратно в музей, сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:41
2022-06-21T16:21
культура
культура
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
пабло пикассо
италия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Последние экспонаты Государственного Эрмитажа, находившиеся за рубежом, вернулись обратно в музей, сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.Любимова уточнила, что эти полотна были единственными предметами из фондов российских государственных музеев, представленными на выставке, и последними экспонатами из Эрмитажа, находившимися до этого времени на территории европейских государств."Ранее из Италии в Россию также вернулась "Молодая дама" Пабло Пикассо. Эта работа из собрания Эрмитажа экспонировалась на одноименной выставке, которая проходила в Риме", — добавила министр.Она поблагодарила за помощь МИД, Федеральную таможенную службу, правительство России и транспортные компании, осуществлявшие перевозку.Ранее с выставки в Сеуле в Россию вернулись картины авангардистов. При этом в апреле возникли сложности с возвращением российских экспонатов с выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", проводившейся в фонде Louis Vuitton в Париже — две картины из частных собраний остались во Франции. Они принадлежат Петру Авену и Моше Кантору, в отношении которых ЕС ввел санкции.
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культура, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, пабло пикассо, италия, европа, новости культуры
15:41 21.06.2022 (обновлено: 16:21 21.06.2022)
 
В Россию вернулись последние экспонаты Эрмитажа

Министр культуры Любимова: последние экспонаты Эрмитажа вернулись в Россию из-за рубежа

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Последние экспонаты Государственного Эрмитажа, находившиеся за рубежом, вернулись обратно в музей, сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.

Россию вернулись последние предметы Эрмитажа с экспозиции в Европе. Картины "Портрет молодой женщины" и "Искушение" были представлены на выставке в Италии "Тициан и образ женщины". Она проходила в Королевском дворце в Милане (Палаццо Реале)", — написала она.

Любимова уточнила, что эти полотна были единственными предметами из фондов российских государственных музеев, представленными на выставке, и последними экспонатами из Эрмитажа, находившимися до этого времени на территории европейских государств.
"Ранее из Италии в Россию также вернулась "Молодая дама" Пабло Пикассо. Эта работа из собрания Эрмитажа экспонировалась на одноименной выставке, которая проходила в Риме", — добавила министр.
Она поблагодарила за помощь МИД, Федеральную таможенную службу, правительство России и транспортные компании, осуществлявшие перевозку.
Ранее с выставки в Сеуле в Россию вернулись картины авангардистов. При этом в апреле возникли сложности с возвращением российских экспонатов с выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", проводившейся в фонде Louis Vuitton в Париже — две картины из частных собраний остались во Франции. Они принадлежат Петру Авену и Моше Кантору, в отношении которых ЕС ввел санкции.
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