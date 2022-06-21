https://ria.ru/20220621/kultura-1797063508.html

В Россию вернулись последние экспонаты Эрмитажа

В Россию вернулись последние экспонаты Эрмитажа - РИА Новости, 21.06.2022

В Россию вернулись последние экспонаты Эрмитажа

Последние экспонаты Государственного Эрмитажа, находившиеся за рубежом, вернулись обратно в музей, сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:41

2022-06-21T15:41

2022-06-21T16:21

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культура

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

пабло пикассо

италия

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Последние экспонаты Государственного Эрмитажа, находившиеся за рубежом, вернулись обратно в музей, сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.Любимова уточнила, что эти полотна были единственными предметами из фондов российских государственных музеев, представленными на выставке, и последними экспонатами из Эрмитажа, находившимися до этого времени на территории европейских государств."Ранее из Италии в Россию также вернулась "Молодая дама" Пабло Пикассо. Эта работа из собрания Эрмитажа экспонировалась на одноименной выставке, которая проходила в Риме", — добавила министр.Она поблагодарила за помощь МИД, Федеральную таможенную службу, правительство России и транспортные компании, осуществлявшие перевозку.Ранее с выставки в Сеуле в Россию вернулись картины авангардистов. При этом в апреле возникли сложности с возвращением российских экспонатов с выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", проводившейся в фонде Louis Vuitton в Париже — две картины из частных собраний остались во Франции. Они принадлежат Петру Авену и Моше Кантору, в отношении которых ЕС ввел санкции.

https://ria.ru/20220524/shvydkoy-1790480855.html

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культура, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, пабло пикассо, италия, европа, новости культуры