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В Крыму назвали блокаду Калининграда опасной провокацией - РИА Новости, 21.06.2022
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В Крыму назвали блокаду Калининграда опасной провокацией
В Крыму назвали блокаду Калининграда опасной провокацией - РИА Новости, 21.06.2022
В Крыму назвали блокаду Калининграда опасной провокацией
Действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область являются опасной провокацией, за которой могут последовать жесткие действия России, считает... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:49
2022-06-21T12:54
экономика
россия
республика крым
калининград
антон алиханов
мария захарова
николай патрушев
калининградская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область являются опасной провокацией, за которой могут последовать жесткие действия России, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов.Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС."Это провокация этих малых стран, которые ничем себя не заявили, кроме открытой русофобии… Конечно, такие провокации очень опасны. Играть в эти игры, когда рядом атомное оружие… Если будут делать враждебные акции и поставят наших людей в безвыходную ситуацию, конечно, страна будет реагировать и будет реагировать жестко. Мы доказали, что нянькаться никто не будет, надо отдавать себе отчет в том, что за словами будут действия", - сказал журналистам Константинов.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Литва, запретив железнодорожный транзит ряда товаров в Калининградскую область, ведёт себя агрессивно, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с Алихановым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, обсуждался вопрос транспортной доступности региона.
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
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россия
республика крым
калининград
калининградская область
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экономика, россия, республика крым, калининград, антон алиханов, мария захарова, николай патрушев, калининградская область, литва, евросоюз
12:49 21.06.2022 (обновлено: 12:54 21.06.2022)
 
В Крыму назвали блокаду Калининграда опасной провокацией

Глава парламента Крыма Константинов: Литва опасно провоцирует Россию блокадой Калининграда

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область являются опасной провокацией, за которой могут последовать жесткие действия России, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:00
Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ
"Это провокация этих малых стран, которые ничем себя не заявили, кроме открытой русофобии… Конечно, такие провокации очень опасны. Играть в эти игры, когда рядом атомное оружие… Если будут делать враждебные акции и поставят наших людей в безвыходную ситуацию, конечно, страна будет реагировать и будет реагировать жестко. Мы доказали, что нянькаться никто не будет, надо отдавать себе отчет в том, что за словами будут действия", - сказал журналистам Константинов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Литва, запретив железнодорожный транзит ряда товаров в Калининградскую область, ведёт себя агрессивно, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с Алихановым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, обсуждался вопрос транспортной доступности региона.
Вид на Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 16:01Специальная военная операция на Украине
Эксперт рассказал, как Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда
 
ЭкономикаРоссияРеспублика КрымКалининградАнтон АлихановМария ЗахароваНиколай ПатрушевКалининградская областьЛитваЕвросоюз
 
 
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