https://ria.ru/20220621/krym-1796990854.html

В Крыму назвали блокаду Калининграда опасной провокацией

В Крыму назвали блокаду Калининграда опасной провокацией - РИА Новости, 21.06.2022

В Крыму назвали блокаду Калининграда опасной провокацией

Действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область являются опасной провокацией, за которой могут последовать жесткие действия России, считает... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:49

2022-06-21T12:49

2022-06-21T12:54

экономика

россия

республика крым

калининград

антон алиханов

мария захарова

николай патрушев

калининградская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область являются опасной провокацией, за которой могут последовать жесткие действия России, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов.Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС."Это провокация этих малых стран, которые ничем себя не заявили, кроме открытой русофобии… Конечно, такие провокации очень опасны. Играть в эти игры, когда рядом атомное оружие… Если будут делать враждебные акции и поставят наших людей в безвыходную ситуацию, конечно, страна будет реагировать и будет реагировать жестко. Мы доказали, что нянькаться никто не будет, надо отдавать себе отчет в том, что за словами будут действия", - сказал журналистам Константинов.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Литва, запретив железнодорожный транзит ряда товаров в Калининградскую область, ведёт себя агрессивно, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с Алихановым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, обсуждался вопрос транспортной доступности региона.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

https://ria.ru/20220620/blokada-1796782439.html

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экономика, россия, республика крым, калининград, антон алиханов, мария захарова, николай патрушев, калининградская область, литва, евросоюз