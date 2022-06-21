12:49 21.06.2022 (обновлено: 12:54 21.06.2022)
В Крыму назвали блокаду Калининграда опасной провокацией
Глава парламента Крыма Константинов: Литва опасно провоцирует Россию блокадой Калининграда
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область являются опасной провокацией, за которой могут последовать жесткие действия России, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
"Это провокация этих малых стран, которые ничем себя не заявили, кроме открытой русофобии… Конечно, такие провокации очень опасны. Играть в эти игры, когда рядом атомное оружие… Если будут делать враждебные акции и поставят наших людей в безвыходную ситуацию, конечно, страна будет реагировать и будет реагировать жестко. Мы доказали, что нянькаться никто не будет, надо отдавать себе отчет в том, что за словами будут действия", - сказал журналистам Константинов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Литва, запретив железнодорожный транзит ряда товаров в Калининградскую область, ведёт себя агрессивно, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с Алихановым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, обсуждался вопрос транспортной доступности региона.