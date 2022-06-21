https://ria.ru/20220621/krym-1796984236.html

В Крыму заверили, что все пострадавшие от обстрела получат пособия

В Крыму заверили, что все пострадавшие от обстрела получат пособия - РИА Новости, 21.06.2022

В Крыму заверили, что все пострадавшие от обстрела получат пособия

Все пострадавшие в результате удара украинских военных по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" получат пособия, заявил журналистам спикер парламента Крыма... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:32

2022-06-21T12:32

2022-06-21T14:16

специальная военная операция на украине

общество

россия

республика крым

черное море

симферополь

черноморнефтегаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Все пострадавшие в результате удара украинских военных по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" получат пособия, заявил журналистам спикер парламента Крыма Владимир Константинов."Все пособия (пострадавшим) будут выплачены на федеральном, на республиканском уровне", - сказал Константинов. Он добавил, что новых данных в отношении семерых пропавших без вести пока нет.Украинские войска 20 июня нанесли удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, они находятся в больнице Симферополя. Проведена эвакуация персонала.

https://ria.ru/20220621/minoborony-1797017943.html

россия

республика крым

черное море

симферополь

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общество, россия, республика крым, черное море, симферополь, черноморнефтегаз