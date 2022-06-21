https://ria.ru/20220621/krym-1796984236.html
В Крыму заверили, что все пострадавшие от обстрела получат пособия
В Крыму заверили, что все пострадавшие от обстрела получат пособия - РИА Новости, 21.06.2022
В Крыму заверили, что все пострадавшие от обстрела получат пособия
Все пострадавшие в результате удара украинских военных по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" получат пособия, заявил журналистам спикер парламента Крыма... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:32
2022-06-21T12:32
2022-06-21T14:16
специальная военная операция на украине
общество
россия
республика крым
черное море
симферополь
черноморнефтегаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Все пострадавшие в результате удара украинских военных по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" получат пособия, заявил журналистам спикер парламента Крыма Владимир Константинов."Все пособия (пострадавшим) будут выплачены на федеральном, на республиканском уровне", - сказал Константинов. Он добавил, что новых данных в отношении семерых пропавших без вести пока нет.Украинские войска 20 июня нанесли удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, они находятся в больнице Симферополя. Проведена эвакуация персонала.
https://ria.ru/20220621/minoborony-1797017943.html
россия
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общество, россия, республика крым, черное море, симферополь, черноморнефтегаз
12:32 21.06.2022 (обновлено: 14:16 21.06.2022)
В Крыму заверили, что все пострадавшие от обстрела получат пособия
Спикер парламента Крыма: все пострадавшие от удара по буровым платформам получат пособия