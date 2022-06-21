https://ria.ru/20220621/krym-1796931036.html
Пожар на поврежденной платформе в Крыму продолжается
Пожар на поврежденной платформе в Крыму продолжается - РИА Новости, 21.06.2022
Пожар на поврежденной платформе в Крыму продолжается
Пожар на пострадавшей от обстрела Украиной платформе "Черноморнефтегаза" не стихает, огонь перекинулся к скважине, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:29
2022-06-21T09:29
2022-06-21T13:18
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
черное море
черноморнефтегаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796759691_0:262:1000:825_1920x0_80_0_0_1653f99e85e9fd528dfc7193af9b2060.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пожар на пострадавшей от обстрела Украиной платформе "Черноморнефтегаза" не стихает, огонь перекинулся к скважине, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются", - заявила Ковитиди.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
республика крым
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796759691_0:84:1000:834_1920x0_80_0_0_efb60429a69117146b80d229f136cfe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, черное море, черноморнефтегаз
09:29 21.06.2022 (обновлено: 13:18 21.06.2022)
Пожар на поврежденной платформе в Крыму продолжается
Сенатор Ковитиди: пожар на буровой платформе "Черноморнефтегаза" перебросился к скважине