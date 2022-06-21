https://ria.ru/20220621/krym-1796931036.html

Пожар на поврежденной платформе в Крыму продолжается

Пожар на поврежденной платформе в Крыму продолжается - РИА Новости, 21.06.2022

Пожар на поврежденной платформе в Крыму продолжается

Пожар на пострадавшей от обстрела Украиной платформе "Черноморнефтегаза" не стихает, огонь перекинулся к скважине, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:29

2022-06-21T09:29

2022-06-21T13:18

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

черное море

черноморнефтегаз

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пожар на пострадавшей от обстрела Украиной платформе "Черноморнефтегаза" не стихает, огонь перекинулся к скважине, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются", - заявила Ковитиди.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

республика крым

россия

черное море

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республика крым, россия, черное море, черноморнефтегаз