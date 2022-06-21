https://ria.ru/20220621/krym-1796929477.html

В Крыму продолжаются поиски пострадавших после атаки на буровые платформы

В Крыму продолжаются поиски пострадавших после атаки на буровые платформы - РИА Новости, 21.06.2022

В Крыму продолжаются поиски пострадавших после атаки на буровые платформы

Поисковая операция в Черном море после атаки ВСУ на буровые платформы продолжается, спасти удалось не всех, но надежда остается, заявил советник главы Крыма по... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:18

2022-06-21T09:18

2022-06-21T10:08

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

черное море

черноморнефтегаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Поисковая операция в Черном море после атаки ВСУ на буровые платформы продолжается, спасти удалось не всех, но надежда остается, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате атаки три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

республика крым

россия

черное море

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республика крым, россия, черное море, черноморнефтегаз