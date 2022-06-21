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В Крыму продолжаются поиски пострадавших после атаки на буровые платформы - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/krym-1796929477.html
В Крыму продолжаются поиски пострадавших после атаки на буровые платформы
В Крыму продолжаются поиски пострадавших после атаки на буровые платформы - РИА Новости, 21.06.2022
В Крыму продолжаются поиски пострадавших после атаки на буровые платформы
Поисковая операция в Черном море после атаки ВСУ на буровые платформы продолжается, спасти удалось не всех, но надежда остается, заявил советник главы Крыма по... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:18
2022-06-21T10:08
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
черное море
черноморнефтегаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Поисковая операция в Черном море после атаки ВСУ на буровые платформы продолжается, спасти удалось не всех, но надежда остается, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате атаки три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.
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республика крым
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республика крым, россия, черное море, черноморнефтегаз
09:18 21.06.2022 (обновлено: 10:08 21.06.2022)
 
В Крыму продолжаются поиски пострадавших после атаки на буровые платформы

Советник главы Крыма Крючков: не всех смогли спасти после удара ВСУ по "Черноморнефтегазу"

© Фото : ЧерноморнефтегазМесторождение предприятия "Черноморнефтегаз" в Черном море
Месторождение предприятия Черноморнефтегаз в Черном море - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Черноморнефтегаз
Месторождение предприятия "Черноморнефтегаз" в Черном море. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Поисковая операция в Черном море после атаки ВСУ на буровые платформы продолжается, спасти удалось не всех, но надежда остается, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть", — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате атаки три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияЧерное мореЧерноморнефтегаз
 
 
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