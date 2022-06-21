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Южнокорейская космическая ракета "Нури" успешно стартовала с космодрома

Южнокорейская космическая ракета "Нури" успешно стартовала с космодрома - РИА Новости, 21.06.2022

Южнокорейская космическая ракета "Нури" успешно стартовала с космодрома

Южнокорейская космическая ракета "Нури" (KSLV-II) собственного производства успешно стартовала с космодрома Наро на юге страны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:09

2022-06-21T10:09

2022-06-21T16:54

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СЕУЛ, 21 июн – РИА Новости. Южнокорейская космическая ракета "Нури" (KSLV-II) собственного производства успешно стартовала с космодрома Наро на юге страны, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра Космического центра Наро.Это первая космическая ракета, целиком произведенная в Южной Корее. Ее предшественница ракета-носитель "Наро" (KSLV-I) имела первую ступень, сделанную в России. Первый пробный запуск "Нури" состоялся в октябре 2021 года без полезного груза. В этот раз она должна вывести на орбиту ряд спутников, с том числе спутник PVSAT с системами проверки функционала ракеты и ряда материалов, а также четыре малых спутника кубсата (CubeSat).Ракета целиком белого цвета стартовала в 16.00 (10.00 мск). Ее полет должен продлиться примерно 16 минут, пока она не выйдет на заданную высоту в 700 километров, где от последней, третьей ступени отделится полезный груз вместе с балластом, всего 1,5 тонны. На 967-й секунде полета балласт весом 1,3 тонны также отделится. Показателем успеха запуска будет, сможет ли ракета вывести полезный груз на высоту в 700 километров на нужной скорости в 7,5 километра в секунду.Успешен запуск или нет, можно будет понять около 16.42 (10.42 мск) после того, как отделившийся от третьей ступени ракеты спутник PVSAT отправит сигнал станции имени короля Сечжона, расположенной на полуострове Бартона в Антарктике. Но данные, получаемые этой станцией ограничены, поэтому полноценная информация о работе спутника и ракеты будет доступна примерно через 17-18 часов после запуска. Данные о кубсатах станут доступны после их отделения через несколько дней после запуска.

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в мире, южная корея, россия, космос