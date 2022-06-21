"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море

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Экипаж корвета "Сообразительный" провел боевые учения с пуском противокорабельной ракеты в Балтийском море. Военные выполнили задачу по нанесению удара по морской мишени, которая имитирует боевой корабль условного противника.