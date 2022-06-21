https://ria.ru/20220621/korvet-1797038605.html
"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море
"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море - РИА Новости, 21.06.2022
"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море
Экипаж корвета "Сообразительный" провел боевые учения с пуском противокорабельной ракеты в Балтийском море. Военные выполнили задачу по нанесению удара по морской мишени, которая имитирует боевой корабль условного противника.
2022-06-21T14:50
2022-06-21T14:50
2022-06-21T14:53
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797035473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6bc51462c3015d9047dae3c7f469b44b.jpg
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797035473_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2d44b40ffa2af8588e86a1da2f68660c.jpg
"Сообразительный" атаковал "корабль противника" на учениях в Балтийском море
Экипаж корвета "Сообразительный" провел боевые учения с пуском противокорабельной ракеты в полигонах Балтийского моря. Военные выполнили задачу по нанесению удара по морской мишени, которая имитирует боевой корабль условного противника.
2022-06-21T14:50
true
PT0M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сообразительный (корвет), балтийское море
"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море
Экипаж корвета "Сообразительный" провел боевые учения с пуском противокорабельной ракеты в Балтийском море. Военные выполнили задачу по нанесению удара по морской мишени, которая имитирует боевой корабль условного противника.
2022-06-21T14:50
true
PT0M41S
14:50 21.06.2022 (обновлено: 14:53 21.06.2022)
"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море
Экипаж корвета "Сообразительный" провел боевые учения с пуском противокорабельной ракеты в Балтийском море. Военные выполнили задачу по нанесению удара по морской мишени, которая имитирует боевой корабль условного противника.