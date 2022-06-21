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"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море - РИА Новости, 21.06.2022
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"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море
"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море - РИА Новости, 21.06.2022
"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море
Экипаж корвета "Сообразительный" провел боевые учения с пуском противокорабельной ракеты в Балтийском море. Военные выполнили задачу по нанесению удара по морской мишени, которая имитирует боевой корабль условного противника.
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"Сообразительный" атаковал "корабль противника" на учениях в Балтийском море
Экипаж корвета "Сообразительный" провел боевые учения с пуском противокорабельной ракеты в полигонах Балтийского моря. Военные выполнили задачу по нанесению удара по морской мишени, которая имитирует боевой корабль условного противника.
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видео, сообразительный (корвет), балтийское море
"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море
Экипаж корвета "Сообразительный" провел боевые учения с пуском противокорабельной ракеты в Балтийском море. Военные выполнили задачу по нанесению удара по морской мишени, которая имитирует боевой корабль условного противника.
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14:50 21.06.2022 (обновлено: 14:53 21.06.2022)
 

"Сообразительный" атаковал "противника" на учениях в Балтийском море

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Экипаж корвета "Сообразительный" провел боевые учения с пуском противокорабельной ракеты в Балтийском море. Военные выполнили задачу по нанесению удара по морской мишени, которая имитирует боевой корабль условного противника.
 
Сообразительный (корвет)Балтийское море
 
 
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