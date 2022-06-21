В России за сутки госпитализировали 1501 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 2500 новых случаев COVID-19, умерли 60 человек
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, что на 139% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 21 июня 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 501 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 139%", - говорится в сообщении.
Рост госпитализаций произошел в 68 субъектах, снижение - в семи регионах, ситуация не изменилась в десяти субъектах.
"Выявлено 2500 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в стране выздоровели 3400 человек после COVID-19, на 26,3% больше в сравнении с 20 июня.