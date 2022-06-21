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В России за сутки госпитализировали 1501 человека с COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220621/koronavirus-1796950976.html
В России за сутки госпитализировали 1501 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1501 человека с COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022
В России за сутки госпитализировали 1501 человека с COVID-19
Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, что на 139% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:06
2022-06-21T11:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, что на 139% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Рост госпитализаций произошел в 68 субъектах, снижение - в семи регионах, ситуация не изменилась в десяти субъектах."Выявлено 2500 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении.За сутки в стране выздоровели 3400 человек после COVID-19, на 26,3% больше в сравнении с 20 июня.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:06 21.06.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1501 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 2500 новых случаев COVID-19, умерли 60 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, что на 139% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 21 июня 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 501 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 139%", - говорится в сообщении.
Рост госпитализаций произошел в 68 субъектах, снижение - в семи регионах, ситуация не изменилась в десяти субъектах.
"Выявлено 2500 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в стране выздоровели 3400 человек после COVID-19, на 26,3% больше в сравнении с 20 июня.
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