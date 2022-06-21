https://ria.ru/20220621/koronavirus-1796950976.html

В России за сутки госпитализировали 1501 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1501 человека с COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1501 человека с COVID-19

Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, что на 139% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:06

2022-06-21T11:06

2022-06-21T11:06

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, что на 139% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Рост госпитализаций произошел в 68 субъектах, снижение - в семи регионах, ситуация не изменилась в десяти субъектах."Выявлено 2500 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении.За сутки в стране выздоровели 3400 человек после COVID-19, на 26,3% больше в сравнении с 20 июня.

https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии