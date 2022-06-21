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В России подорожал корм для домашних животных - РИА Новости, 21.06.2022
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В России подорожал корм для домашних животных
В России подорожал корм для домашних животных - РИА Новости, 21.06.2022
В России подорожал корм для домашних животных
Цены на корма для собак, кошек и хомяков с начала февраля выросли в России, при этом корм для собак показал самую ощутимую динамику - стоимость этой продукции... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T08:43
2022-06-21T11:30
общество
россия
домашние животные
собаки
кошки
хомяк
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Цены на корма для собак, кошек и хомяков с начала февраля выросли в России, при этом корм для собак показал самую ощутимую динамику - стоимость этой продукции за отчетный период поднялась на 24%, говорится в исследовании сервиса ОФД от "Контур.Маркета", подготовленном для РИА Новости.В своем материале аналитики ввели понятие "пиковой недели" - это неделя с 14 по 20 марта, когда (отчетный период - с начала февраля по начало июня) был замечен наибольший объем продаж соответствующих кормов: продажи подскочили на 36% к началу февраля, а средняя цена выросла на 8%. Специалисты такой скачок продаж в эту неделю объяснили изменениями курса валют и опасениями владельцев животных, что иностранные бренды кормов могут покинуть рынок РФ. В целом же специалисты сравнили периоды с начала февраля по начало июня в разбивке по неделям."Цены на корма для собак: начало февраля - 450 рублей, 11 (пиковая) неделя - 533 рубля, на сегодняшний день - 559 рублей", - говорится в исследовании. Там же уточняется, что цена на корм для хомяков в начале февраля составляла 165 рублей, в пиковую неделю - 186 рублей, на сегодня - 192 рубля. Корм для кошек в начале февраля стоил 30 рублей, в пиковую неделю вырос до 36 рублей, а сейчас немного подешевел - до 34 рублей. Таким образом, цены на корма для собак, хомяков и кошек выросли с начала февраля по сегодня на 24%, 16% и 13% соответственно.Кроме того, исследователи выяснили и период самых высоких цен на корм - с 28 февраля по 6 марта. "Тогда средняя стоимость выросла на 24% по сравнению с ценами в начале февраля", - говорится в сообщении.Специалисты также отметили, что в апреле ажиотаж вокруг покупок кормов для домашних животных спал - так, в этот месяц, по сравнению с пиковой неделей, он снизился на 25%. Согласно прогнозам аналитиков, скоро цены на корм вернутся "на уровень февраля, возможно, будут на 2-5% ниже". Это связывают с тем, что владельцы домашних питомцев еще в феврале закупились впрок, а корма могут храниться достаточно долго.
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общество, россия, домашние животные, собаки, кошки, хомяк
08:43 21.06.2022 (обновлено: 11:30 21.06.2022)
 
В России подорожал корм для домашних животных

"Контур.Маркет": корм для собак с февраля подорожал в России на 24 процента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТовары для собак в торговом зале одного из зоомагазинов сети "Четыре лапы" в Москве
Товары для собак в торговом зале одного из зоомагазинов сети Четыре лапы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Товары для собак в торговом зале одного из зоомагазинов сети "Четыре лапы" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Цены на корма для собак, кошек и хомяков с начала февраля выросли в России, при этом корм для собак показал самую ощутимую динамику - стоимость этой продукции за отчетный период поднялась на 24%, говорится в исследовании сервиса ОФД от "Контур.Маркета", подготовленном для РИА Новости.
В своем материале аналитики ввели понятие "пиковой недели" - это неделя с 14 по 20 марта, когда (отчетный период - с начала февраля по начало июня) был замечен наибольший объем продаж соответствующих кормов: продажи подскочили на 36% к началу февраля, а средняя цена выросла на 8%. Специалисты такой скачок продаж в эту неделю объяснили изменениями курса валют и опасениями владельцев животных, что иностранные бренды кормов могут покинуть рынок РФ. В целом же специалисты сравнили периоды с начала февраля по начало июня в разбивке по неделям.
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"Цены на корма для собак: начало февраля - 450 рублей, 11 (пиковая) неделя - 533 рубля, на сегодняшний день - 559 рублей", - говорится в исследовании. Там же уточняется, что цена на корм для хомяков в начале февраля составляла 165 рублей, в пиковую неделю - 186 рублей, на сегодня - 192 рубля. Корм для кошек в начале февраля стоил 30 рублей, в пиковую неделю вырос до 36 рублей, а сейчас немного подешевел - до 34 рублей. Таким образом, цены на корма для собак, хомяков и кошек выросли с начала февраля по сегодня на 24%, 16% и 13% соответственно.
Кроме того, исследователи выяснили и период самых высоких цен на корм - с 28 февраля по 6 марта. "Тогда средняя стоимость выросла на 24% по сравнению с ценами в начале февраля", - говорится в сообщении.
Специалисты также отметили, что в апреле ажиотаж вокруг покупок кормов для домашних животных спал - так, в этот месяц, по сравнению с пиковой неделей, он снизился на 25%. Согласно прогнозам аналитиков, скоро цены на корм вернутся "на уровень февраля, возможно, будут на 2-5% ниже". Это связывают с тем, что владельцы домашних питомцев еще в феврале закупились впрок, а корма могут храниться достаточно долго.
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