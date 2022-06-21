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Экс-мэр Архангельска будет производить "Русскую колу" с алтайскими травами - РИА Новости, 21.06.2022
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Экс-мэр Архангельска будет производить "Русскую колу" с алтайскими травами
Экс-мэр Архангельска будет производить "Русскую колу" с алтайскими травами - РИА Новости, 21.06.2022
Экс-мэр Архангельска будет производить "Русскую колу" с алтайскими травами
Бывший мэр Архангельска Александр Донской взялся за производство "Русской колы" с использованием алтайских трав и кореньев, а на этикетку бутылки поместил... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:10
2022-06-21T16:13
общество
донской
вахтанг кипшидзе
архангельск
россия
архангельская область
русская православная церковь
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МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Бывший мэр Архангельска Александр Донской взялся за производство "Русской колы" с использованием алтайских трав и кореньев, а на этикетку бутылки поместил изображение Богородицы, поскольку считает напиток "божественным".По его словам, рецептура разработана профессиональными технологами, и уже есть договоренность об изготовлении напитка с одним из производителей в Архангельской области. Сам Донской ведет переговоры и на Кубани. "Проводится тендер, это будет на аутсорсинге на готовых площадях. Сейчас в России много предприятий, которые производят газированные напитки и разливают. Я буду заниматься маркетингом", - пояснил бывший мэр Архангельска, у которого сегодня много идей того, как замещать в России привычные для российских жителей западные продукты.Донской с командой намерены уже в ближайшие дни провести дегустацию для розничных сетей и общепита. Предприниматель также надеется, что новый напиток будут продавать в сети фастфуда "Вкусно - и точка". По его мнению, это было бы "правильно и знаково". Правда, еще до выхода напитка на рынок он вызвал недовольство представителей Русской православной церкви. Дело в том, что Донской поместил на бутылку, в которой предполагается продавать напиток, изображение Богородицы.По мнению заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, которое он высказал в эфире "Говорит Москва", продажа продукта способна оскорбить чувства верующих, также она нарушит законодательство, поэтому торговая марка вряд ли будет зарегистрирована."Я исхожу из того, что напиток божественный — по вкусу и по качеству: используются наши ингредиенты, а все, что дал нам Бог, — божественно. Я не вижу проблемы и думаю, что когда представители Русской православной церкви попробуют "Русскую колу", они останутся довольны", - объяснил Донской, который планирует пригласить на дегустацию и представителей церкви, чтобы убедить их в том, что ничего крамольного в идее с этикеткой нет. Донской надеется, что уже в течение лета "Русская кола" появится на полках российских магазинов.
https://ria.ru/20220321/koka-kola-1779317862.html
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общество, донской, вахтанг кипшидзе, архангельск, россия, архангельская область, русская православная церковь
16:10 21.06.2022 (обновлено: 16:13 21.06.2022)
 
Экс-мэр Архангельска будет производить "Русскую колу" с алтайскими травами

Бывший мэр Архангельска начнет производить полезную "Русскую колу" с алтайскими травами

© Fotolia / Nisakorn NeeraГазированный напиток
Газированный напиток - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Fotolia / Nisakorn Neera
Газированный напиток . Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Бывший мэр Архангельска Александр Донской взялся за производство "Русской колы" с использованием алтайских трав и кореньев, а на этикетку бутылки поместил изображение Богородицы, поскольку считает напиток "божественным".
"Напиток называется "Русская кола". Люди привыкли ко вкусу американского напитка. Но я хочу, чтобы напиток был полезным. Мы будем использовать русские ингредиенты — алтайские травы и коренья. В напитке будет русская идея и русский дух", - рассказал Донской РИА Новости.
По его словам, рецептура разработана профессиональными технологами, и уже есть договоренность об изготовлении напитка с одним из производителей в Архангельской области. Сам Донской ведет переговоры и на Кубани. "Проводится тендер, это будет на аутсорсинге на готовых площадях. Сейчас в России много предприятий, которые производят газированные напитки и разливают. Я буду заниматься маркетингом", - пояснил бывший мэр Архангельска, у которого сегодня много идей того, как замещать в России привычные для российских жителей западные продукты.
Донской с командой намерены уже в ближайшие дни провести дегустацию для розничных сетей и общепита. Предприниматель также надеется, что новый напиток будут продавать в сети фастфуда "Вкусно - и точка". По его мнению, это было бы "правильно и знаково". Правда, еще до выхода напитка на рынок он вызвал недовольство представителей Русской православной церкви. Дело в том, что Донской поместил на бутылку, в которой предполагается продавать напиток, изображение Богородицы.
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По мнению заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, которое он высказал в эфире "Говорит Москва", продажа продукта способна оскорбить чувства верующих, также она нарушит законодательство, поэтому торговая марка вряд ли будет зарегистрирована.
"Я исхожу из того, что напиток божественный — по вкусу и по качеству: используются наши ингредиенты, а все, что дал нам Бог, — божественно. Я не вижу проблемы и думаю, что когда представители Русской православной церкви попробуют "Русскую колу", они останутся довольны", - объяснил Донской, который планирует пригласить на дегустацию и представителей церкви, чтобы убедить их в том, что ничего крамольного в идее с этикеткой нет. Донской надеется, что уже в течение лета "Русская кола" появится на полках российских магазинов.
 
ОбществоДонскойВахтанг КипшидзеАрхангельскРоссияАрхангельская областьРусская православная церковь
 
 
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