https://ria.ru/20220621/kola-1797075727.html

Экс-мэр Архангельска будет производить "Русскую колу" с алтайскими травами

Экс-мэр Архангельска будет производить "Русскую колу" с алтайскими травами - РИА Новости, 21.06.2022

Экс-мэр Архангельска будет производить "Русскую колу" с алтайскими травами

Бывший мэр Архангельска Александр Донской взялся за производство "Русской колы" с использованием алтайских трав и кореньев, а на этикетку бутылки поместил... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:10

2022-06-21T16:10

2022-06-21T16:13

общество

донской

вахтанг кипшидзе

архангельск

россия

архангельская область

русская православная церковь

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МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Бывший мэр Архангельска Александр Донской взялся за производство "Русской колы" с использованием алтайских трав и кореньев, а на этикетку бутылки поместил изображение Богородицы, поскольку считает напиток "божественным".По его словам, рецептура разработана профессиональными технологами, и уже есть договоренность об изготовлении напитка с одним из производителей в Архангельской области. Сам Донской ведет переговоры и на Кубани. "Проводится тендер, это будет на аутсорсинге на готовых площадях. Сейчас в России много предприятий, которые производят газированные напитки и разливают. Я буду заниматься маркетингом", - пояснил бывший мэр Архангельска, у которого сегодня много идей того, как замещать в России привычные для российских жителей западные продукты.Донской с командой намерены уже в ближайшие дни провести дегустацию для розничных сетей и общепита. Предприниматель также надеется, что новый напиток будут продавать в сети фастфуда "Вкусно - и точка". По его мнению, это было бы "правильно и знаково". Правда, еще до выхода напитка на рынок он вызвал недовольство представителей Русской православной церкви. Дело в том, что Донской поместил на бутылку, в которой предполагается продавать напиток, изображение Богородицы.По мнению заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, которое он высказал в эфире "Говорит Москва", продажа продукта способна оскорбить чувства верующих, также она нарушит законодательство, поэтому торговая марка вряд ли будет зарегистрирована."Я исхожу из того, что напиток божественный — по вкусу и по качеству: используются наши ингредиенты, а все, что дал нам Бог, — божественно. Я не вижу проблемы и думаю, что когда представители Русской православной церкви попробуют "Русскую колу", они останутся довольны", - объяснил Донской, который планирует пригласить на дегустацию и представителей церкви, чтобы убедить их в том, что ничего крамольного в идее с этикеткой нет. Донской надеется, что уже в течение лета "Русская кола" появится на полках российских магазинов.

https://ria.ru/20220321/koka-kola-1779317862.html

архангельск

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архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, донской, вахтанг кипшидзе, архангельск, россия, архангельская область, русская православная церковь