https://ria.ru/20220621/knesset-1796968528.html

Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ

Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.06.2022

Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ

Израильский кнессет рассмотрит законопроект о самороспуске уже в среду, 22 июня, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на представителя спикера парламента... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:47

2022-06-21T11:47

2022-06-21T12:00

в мире

израиль

нафтали беннет

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

кнессет израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Израильский кнессет рассмотрит законопроект о самороспуске уже в среду, 22 июня, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на представителя спикера парламента Мики Леви."Коалиция вынесет на голосование законопроект о роспуске Кнессета в среду, чтобы помешать планам оппозиции сформировать альтернативное правительство (без досрочных выборов - ред.)", - цитирует издание слова Леви.В понедельник стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид решили, что законопроект о роспуске Кнессета будет представлен на следующей неделе для одобрения парламентом, в случае его утверждения ротация будет осуществляться в "упорядоченном порядке", то есть на время переходного периода Лапид станет главой правительства. Возможная дата выборов в Кнессет - 25 октября.

https://ria.ru/20220620/knesset-1796848129.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, нафтали беннет, яир лапид (министр иностранных дел израиля), кнессет израиля