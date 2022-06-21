https://ria.ru/20220621/knesset-1796968528.html
Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ
Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.06.2022
Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ
Израильский кнессет рассмотрит законопроект о самороспуске уже в среду, 22 июня, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на представителя спикера парламента... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:47
2022-06-21T11:47
2022-06-21T12:00
в мире
израиль
нафтали беннет
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
кнессет израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Израильский кнессет рассмотрит законопроект о самороспуске уже в среду, 22 июня, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на представителя спикера парламента Мики Леви."Коалиция вынесет на голосование законопроект о роспуске Кнессета в среду, чтобы помешать планам оппозиции сформировать альтернативное правительство (без досрочных выборов - ред.)", - цитирует издание слова Леви.В понедельник стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид решили, что законопроект о роспуске Кнессета будет представлен на следующей неделе для одобрения парламентом, в случае его утверждения ротация будет осуществляться в "упорядоченном порядке", то есть на время переходного периода Лапид станет главой правительства. Возможная дата выборов в Кнессет - 25 октября.
https://ria.ru/20220620/knesset-1796848129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, нафтали беннет, яир лапид (министр иностранных дел израиля), кнессет израиля
11:47 21.06.2022 (обновлено: 12:00 21.06.2022)
Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ
Газета Times of Israel: израильский кнессет 22 июня рассмотрит законопроект о самороспуске