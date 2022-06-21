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Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.06.2022
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Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ
Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.06.2022
Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ
Израильский кнессет рассмотрит законопроект о самороспуске уже в среду, 22 июня, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на представителя спикера парламента... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:47
2022-06-21T12:00
в мире
израиль
нафтали беннет
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
кнессет израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Израильский кнессет рассмотрит законопроект о самороспуске уже в среду, 22 июня, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на представителя спикера парламента Мики Леви."Коалиция вынесет на голосование законопроект о роспуске Кнессета в среду, чтобы помешать планам оппозиции сформировать альтернативное правительство (без досрочных выборов - ред.)", - цитирует издание слова Леви.В понедельник стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид решили, что законопроект о роспуске Кнессета будет представлен на следующей неделе для одобрения парламентом, в случае его утверждения ротация будет осуществляться в "упорядоченном порядке", то есть на время переходного периода Лапид станет главой правительства. Возможная дата выборов в Кнессет - 25 октября.
https://ria.ru/20220620/knesset-1796848129.html
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в мире, израиль, нафтали беннет, яир лапид (министр иностранных дел израиля), кнессет израиля
11:47 21.06.2022 (обновлено: 12:00 21.06.2022)
 
Израильский кнессет 22 июня рассмотрит проект о самороспуске, сообщили СМИ

Газета Times of Israel: израильский кнессет 22 июня рассмотрит законопроект о самороспуске

© AP Photo / Sebastian ScheinerМинистры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Израильский кнессет рассмотрит законопроект о самороспуске уже в среду, 22 июня, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на представителя спикера парламента Мики Леви.
"Коалиция вынесет на голосование законопроект о роспуске Кнессета в среду, чтобы помешать планам оппозиции сформировать альтернативное правительство (без досрочных выборов - ред.)", - цитирует издание слова Леви.
В понедельник стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид решили, что законопроект о роспуске Кнессета будет представлен на следующей неделе для одобрения парламентом, в случае его утверждения ротация будет осуществляться в "упорядоченном порядке", то есть на время переходного периода Лапид станет главой правительства. Возможная дата выборов в Кнессет - 25 октября.
Кнессет - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 19:09
Премьер и глава МИД Израиля поддержат законопроект о роспуске парламента
 
В миреИзраильНафтали БеннетЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Кнессет Израиля
 
 
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