Рейтинг@Mail.ru
В Китае будут рекламировать Россию через социальное приложение - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220621/kitaytsy-1796989033.html
В Китае будут рекламировать Россию через социальное приложение
В Китае будут рекламировать Россию через социальное приложение - РИА Новости, 21.06.2022
В Китае будут рекламировать Россию через социальное приложение
РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:58
2022-06-21T15:58
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154820/89/1548208983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d21a56e43602bb74f43042d2640ee8fd.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Китае планируют рекламировать Россию и наши товары через новое приложение Douyin, где пользователи могут создавать, редактировать и делиться короткими видеороликами со спецэффектами и музыкой, сообщает пресс-служба "Национального фонда по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма".Приложение можно загрузить лишь из китайского магазина, вне границ этой страны работать оно не будет. Одна из целей новой программы – рассказать жителям Поднебесной о России."При огромном обилии контента и механизмов распространения информации в Китае именно формат коротких видеороликов наиболее популярен. В Douyin будет представлена пока еще мало известная Россия во всем своем многообразии", — обещают создатели.Как уточнили в фонде, в приложении покажут ролики о самых красивых и уникальных туристических локациях, памятниках культурного наследия нашей страны, а также о традициях, народных ремеслах, исторических усадьбах, малых городах и селах.Контент канала будет включать в себя и культурную часть, где будут говорить о музыке, туризме, кулинарии, спорте.Планируется приглашать российских актеров, свободно говорящих по-китайски. Это, уверены создатели приложения, создаст дополнительный стимул для знакомства китайского зрителя с Россией.
https://ria.ru/20220616/postavki-1795664754.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154820/89/1548208983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40c279bb42bc6de634e6a11ca4c62438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, китай
15:58 21.06.2022
 
В Китае будут рекламировать Россию через социальное приложение

В Китае будут рекламировать Россию с помощью социального приложения и актеров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТуристы на новогодней ярмарке в центре Москвы
Туристы на новогодней ярмарке в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Китае планируют рекламировать Россию и наши товары через новое приложение Douyin, где пользователи могут создавать, редактировать и делиться короткими видеороликами со спецэффектами и музыкой, сообщает пресс-служба "Национального фонда по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма".
Приложение можно загрузить лишь из китайского магазина, вне границ этой страны работать оно не будет. Одна из целей новой программы – рассказать жителям Поднебесной о России.
"При огромном обилии контента и механизмов распространения информации в Китае именно формат коротких видеороликов наиболее популярен. В Douyin будет представлена пока еще мало известная Россия во всем своем многообразии", — обещают создатели.
Как уточнили в фонде, в приложении покажут ролики о самых красивых и уникальных туристических локациях, памятниках культурного наследия нашей страны, а также о традициях, народных ремеслах, исторических усадьбах, малых городах и селах.
Контент канала будет включать в себя и культурную часть, где будут говорить о музыке, туризме, кулинарии, спорте.
Планируется приглашать российских актеров, свободно говорящих по-китайски. Это, уверены создатели приложения, создаст дополнительный стимул для знакомства китайского зрителя с Россией.
Московский бульон может появиться в Китае и на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 10:32Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московский бульон может появиться в Китае и на Ближнем Востоке
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала