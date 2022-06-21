https://ria.ru/20220621/kitaytsy-1796989033.html

В Китае будут рекламировать Россию через социальное приложение

В Китае будут рекламировать Россию через социальное приложение - РИА Новости, 21.06.2022

В Китае будут рекламировать Россию через социальное приложение

РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:58

2022-06-21T15:58

2022-06-21T15:58

туризм

туризм

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туристы

китай

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Китае планируют рекламировать Россию и наши товары через новое приложение Douyin, где пользователи могут создавать, редактировать и делиться короткими видеороликами со спецэффектами и музыкой, сообщает пресс-служба "Национального фонда по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма".Приложение можно загрузить лишь из китайского магазина, вне границ этой страны работать оно не будет. Одна из целей новой программы – рассказать жителям Поднебесной о России."При огромном обилии контента и механизмов распространения информации в Китае именно формат коротких видеороликов наиболее популярен. В Douyin будет представлена пока еще мало известная Россия во всем своем многообразии", — обещают создатели.Как уточнили в фонде, в приложении покажут ролики о самых красивых и уникальных туристических локациях, памятниках культурного наследия нашей страны, а также о традициях, народных ремеслах, исторических усадьбах, малых городах и селах.Контент канала будет включать в себя и культурную часть, где будут говорить о музыке, туризме, кулинарии, спорте.Планируется приглашать российских актеров, свободно говорящих по-китайски. Это, уверены создатели приложения, создаст дополнительный стимул для знакомства китайского зрителя с Россией.

https://ria.ru/20220616/postavki-1795664754.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, китай