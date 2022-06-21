https://ria.ru/20220621/kisida-1796933400.html

Кисида заявил об изменении политики в отношении России из-за Украины

Кисида заявил об изменении политики в отношении России из-за Украины - РИА Новости, 21.06.2022

Кисида заявил об изменении политики в отношении России из-за Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио в значительной мере пересмотрел свою политику в отношении России в свете ситуации на Украине. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:49

2022-06-21T09:49

2022-06-21T17:24

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ТОКИО, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио в значительной мере пересмотрел свою политику в отношении России в свете ситуации на Украине.Трансляция дебатов лидеров политических партий в преддверии намеченных на 10 июля выборов в верхнюю палату парламента ведется телеканалом NHK."После того как началось вторжение на Украину, Япония, безусловно, в значительной мере пересмотрела свою политику на российском направлении", — отметил глава японского правительства.По словам Кисиды, принятые в отношении России решения, а также меры по борьбе с распространением коронавируса стали одними из ключевых решений его правительства.К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Санкции распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР, а также на более чем двести российских компаний и организаций, включая крупнейшие банки. Япония запретила вывозить в Россию предметы роскоши, в число которых, помимо автомобилей и мотоциклов класса люкс, входят персональные компьютеры, дорогие алкогольные напитки и косметика и высокотехнологичные товары, в число которых вошли полупроводники и 3D-принтеры. С 17 июня был также введен запрет на экспорт грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Кроме того, был введен запрет на импорт из России некоторых видов древесины, водки и некоторых других товаров.Премьер-министр Японии также обещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности поэтапно сокращать импорт угля, и говорил, что Япония будет отказываться от импорта российской нефти.

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794445317.html

https://ria.ru/20220620/korabli-1796643378.html

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