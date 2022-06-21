https://ria.ru/20220621/kherson-1797071669.html

Сдавшиеся в Херсоне срочники пожаловались на отсутствие подготовки

Сдавшиеся в Херсоне срочники пожаловались на отсутствие подготовки - РИА Новости, 21.06.2022

Сдавшиеся в Херсоне срочники пожаловались на отсутствие подготовки

Сдавшиеся в Херсоне срочники украинской армии рассказали российским журналистам, что военную подготовку в армии они так не получили, а для боевых действий им... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:00

2022-06-21T16:00

2022-06-21T16:00

херсон

херсонская область

россия

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ХЕРСОН, 21 июн - РИА Новости. Сдавшиеся в Херсоне срочники украинской армии рассказали российским журналистам, что военную подготовку в армии они так не получили, а для боевых действий им выдали старые автоматы.По словам призывников Бойко и Невзглядова, их части базировались в районе города Скадовска Херсонской области, там занимались различными поручениями командиров, не имеющими отношения к военной подготовке."Нас было около 150 человек, срочников 27, остальные контрактники. В основном работали, убирались. Некоторые выезжали на учения. Автоматы старые выдали. Мы только раз выезжали на полевой выход. В первый день (специальной операции РФ) наша колонна была уничтожена, и мы убежали в лес. Мы попали под обстрел в Малой Копани", - вспомнил Невзглядов.По его словам, решение прекратить скрываться и сдаться в российскую военную комендатуру он согласовал с родителями. Рискуя своей безопасностью (они на Украине), отец и мать убедили сына, что это правильное решение, которое поможет сохранить ему будущее.Военнослужащие украинской армии и боевики так называемой территориальной обороны в Херсоне продолжают добровольно сдаваться российским военным, обращаясь в комендатуру и к военной полиции на блокпостах.Они сдают личное стрелковое оружие и данные о схронах с вооружением и боеприпасами. С украинской стороны под различными угрозами молодых парней вынуждают примкнуть к армии и территориальной обороне в Николаеве, однако значительная часть, понимая ситуацию, сдается российским военным.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

херсон

херсонская область

россия

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херсон, херсонская область , россия