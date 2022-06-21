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Сдавшиеся в Херсоне срочники пожаловались на отсутствие подготовки - РИА Новости, 21.06.2022
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Сдавшиеся в Херсоне срочники пожаловались на отсутствие подготовки
Сдавшиеся в Херсоне срочники пожаловались на отсутствие подготовки - РИА Новости, 21.06.2022
Сдавшиеся в Херсоне срочники пожаловались на отсутствие подготовки
Сдавшиеся в Херсоне срочники украинской армии рассказали российским журналистам, что военную подготовку в армии они так не получили, а для боевых действий им... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:00
2022-06-21T16:00
херсон
херсонская область
россия
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ХЕРСОН, 21 июн - РИА Новости. Сдавшиеся в Херсоне срочники украинской армии рассказали российским журналистам, что военную подготовку в армии они так не получили, а для боевых действий им выдали старые автоматы.По словам призывников Бойко и Невзглядова, их части базировались в районе города Скадовска Херсонской области, там занимались различными поручениями командиров, не имеющими отношения к военной подготовке."Нас было около 150 человек, срочников 27, остальные контрактники. В основном работали, убирались. Некоторые выезжали на учения. Автоматы старые выдали. Мы только раз выезжали на полевой выход. В первый день (специальной операции РФ) наша колонна была уничтожена, и мы убежали в лес. Мы попали под обстрел в Малой Копани", - вспомнил Невзглядов.По его словам, решение прекратить скрываться и сдаться в российскую военную комендатуру он согласовал с родителями. Рискуя своей безопасностью (они на Украине), отец и мать убедили сына, что это правильное решение, которое поможет сохранить ему будущее.Военнослужащие украинской армии и боевики так называемой территориальной обороны в Херсоне продолжают добровольно сдаваться российским военным, обращаясь в комендатуру и к военной полиции на блокпостах.Они сдают личное стрелковое оружие и данные о схронах с вооружением и боеприпасами. С украинской стороны под различными угрозами молодых парней вынуждают примкнуть к армии и территориальной обороне в Николаеве, однако значительная часть, понимая ситуацию, сдается российским военным.
https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html
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херсон, херсонская область , россия
16:00 21.06.2022
 
Сдавшиеся в Херсоне срочники пожаловались на отсутствие подготовки

Сдавшиеся в Херсоне срочники пожаловались на отсутствие подготовки и старые автоматы

© AP Photo / Oleksandr RatushniakВоеннослужащий ВСУ на разрушенном мосту в Киевской области
Военнослужащий ВСУ на разрушенном мосту в Киевской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Военнослужащий ВСУ на разрушенном мосту в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 21 июн - РИА Новости. Сдавшиеся в Херсоне срочники украинской армии рассказали российским журналистам, что военную подготовку в армии они так не получили, а для боевых действий им выдали старые автоматы.
По словам призывников Бойко и Невзглядова, их части базировались в районе города Скадовска Херсонской области, там занимались различными поручениями командиров, не имеющими отношения к военной подготовке.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:00
Запад опять собрался "победить Россию в бою"
"Нас было около 150 человек, срочников 27, остальные контрактники. В основном работали, убирались. Некоторые выезжали на учения. Автоматы старые выдали. Мы только раз выезжали на полевой выход. В первый день (специальной операции РФ) наша колонна была уничтожена, и мы убежали в лес. Мы попали под обстрел в Малой Копани", - вспомнил Невзглядов.
По его словам, решение прекратить скрываться и сдаться в российскую военную комендатуру он согласовал с родителями. Рискуя своей безопасностью (они на Украине), отец и мать убедили сына, что это правильное решение, которое поможет сохранить ему будущее.
Военнослужащие украинской армии и боевики так называемой территориальной обороны в Херсоне продолжают добровольно сдаваться российским военным, обращаясь в комендатуру и к военной полиции на блокпостах.
Они сдают личное стрелковое оружие и данные о схронах с вооружением и боеприпасами. С украинской стороны под различными угрозами молодых парней вынуждают примкнуть к армии и территориальной обороне в Николаеве, однако значительная часть, понимая ситуацию, сдается российским военным.
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ХерсонХерсонская областьРоссия
 
 
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